Salvamento Marítimo intercepta un cayuco con unas 200 personas migrantes a bordo en aguas próximas a Tenerife

Archivo - Un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha interceptado en la mañana de este sábado a un cayuco con unas 200 personas migrantes a bordo, aproximadamente, que navegaba en aguas próximas a la isla de Tenerife.

A las 7.29 horas de este sábado, un marinero alertaba de la presencia de la embarcación, en aguas próximas al sur de Tenerife, por lo que el centro de Salvamento Marítimo movilizó a la salvamar Alpheratz y al helimer 201, según informa el organismo estatal.

Localizado el cayuco, próximo a Punta Amarilla, la Salvamar Alpheratz estimó que se trata de una embarcación con unas 200 personas a bordo, todas en aparente buen estado de salud. Sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas adversas en el mar, se considerço más seguro proceder al puerto de Granadilla.

DESEMBARCO EN GRANADILLA

Asimismo, ambas unidades procedieron a escoltar al cayuco hacia Granadilla, al tiempo que los controladores marítimos movilizaron como apoyo a la salvamar Menkalinam, que salió a su encuentro.

A las 10:30 horas de este sábado, ambas salvamares procedieron con el cayuco a arribar al puerto tinerfeño hasta su atraque seguro y desembarque, mientras el Helimer 201 se retiró a su base.