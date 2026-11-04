Salvamento Marítimo intercepta a cuatro cayucos próximos a La Restinga (El Hierro) en las últimas horas

Archivo - Primer cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, a 22 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 4 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha acompañado hasta La Restinga a un total de cuatro cayucos en las últimas horas. Las embarcaciones irregulares, con más de 236 personas a bordo, fueron localizadas entre la pasada madrugada y la mañana de este miércoles próximas a la isla.

El primero de los cayucos fue detectado a las 23.29 horas de este martes, en concreto a 4 millas al sur de la Restinga. La salvamar Diphda salió a su encuentro y lo acompañó hasta puerto, a donde arribaron unas 111 personas migrantes, según ha informado a Europa Press fuentes del organismo estatal.

Más tarde, a las 01.45 horas, fue avistada una segunda embarcación irregular, esta vez a 10 millas al sur de La Restinga, con un total de 125 personas migrantes. La salvamar Diphda salió a su encuentro y la acompañó hasta puerto.

Además, el organismo estatal ha procedido este miércoles a acompañar hasta el puerto de La Restinga a otras dos embarcaciones irregulares, detectadas por el radar ECOSIVE de la Guardia Civil, y que han arribado a la isla a las 08.40 y 09.35 horas de este miércoles.

A su encuentro han salido las salvamares Navia y Diphda. Por el momento, se desconoce el número de personas migrantes que viajarían a bordo de estas dos últimas embarcaciones.