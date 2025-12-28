Salvamento Marítimo intercepta este domingo un cayuco localizado a seis millas de La Restinga

Archivo - Salvamento marítimo encuentra un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 28 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo procede en estos momentos a escoltar a puerto a un cayuco que fue localizado navegando a unas 6 millas de La Restinga, según ha informado este domingo el organismo estatal.

Sobre las 14.20 horas, la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil informó al centro de Salvamento Marítimo en Tenerife del avistamiento de esta embarcación, que fue escoltada por este equipo de la Benemérita hasta la llegada de la Salvamar Navia movilizada por Salvamento.

Así, la Salvamar Navia, toda vez ya ha relevado a la patrullera, procede a escoltar a la embarcación hasta La Restinga, donde se hará un recuento oficial en tierra de los migrantes a bordo.