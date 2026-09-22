Salvamento Marítimo intercepta una patera con 38 inmigrantes magrebíes a unas tres millas de La Graciosa

Salvamento Marítimo intercepta una patera con 38 magrebíes a unas tres millas de La Graciosa - CEDIDO POR SALVAMENTO MARÍTIMO

ARRECIFE (LANZAROTE), 22 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha interceptado en la mañana de este martes una patera que transportaba a 38 inmigrantes de origen magrebí, entre ellos tres mujeres y dos menores, a unas tres millas de La Graciosa.

Según ha informado el organismo estatal, fue un barco pesquero el que localizó la embarcación irregular cerca de la costa de la conocida como octava isla canaria y alertó a la autoridades.

En este sentido, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Las Palmas movilizó a la Guardamar Urania, que rescató a los inmigrantes alrededor de las 10.30 horas (hora local canaria) y los llevó hasta el Muelle de Arrecife (Lanzarote).