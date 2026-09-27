Salvamento Marítimo intercepta una patera con 60 migrantes a unas 62 millas de Lanzarote

Salvamar Al Nair - CEDIDO POR SALVAMENTO MARÍTIMO

ARRECIFE (LANZAROTE), 27 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha interceptado en la mañana de este domingo una patera con unos 60 migrantes cuando navegaban a unas 62 millas náuticas --unos 115 kilómetros-- al noreste de la isla de Lanzarote.

El organismo estatal ha explicado que fue un pesquero el que avistó a la embarcación irregular y dio aviso a las autoridades, por lo que el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Las Palmas activó al avión Sasemar 101 y a la Salvamar Al Nair.

De esta manera, tras ser avistada por el recurso aéreo, la salvamar rescató a los ocupantes de la patera para poner rumbo al Muelle de Arrecife.

Se trata de la segunda embarcación irregular que llega a Canarias durante el fin de semana después de que una neumática con 41 migrantes subsaharianos fuera rescatada a 84 millas de Lanzarote en la noche del viernes al sábado.