San Juan de Dios reconoce a cinco empresas con las 'Granadas solidarias' por su compromiso con la vulnerabilidad social

Presentación de la gala de 'Granadas solidarias' que concede San Juan de Dios - SAN JUAN DE DIOS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación DISA, Fundación 'la Caixa', Fundación Memora, Grupo Pérez Moreno y Bazar Mi niña han sido reconocidas con las 'Granadas solidarias' por su compromiso con la Obra Social San Juan de Dios en Canarias.

Esta iniciativa reconoce el compromiso social de las empresas pequeñas, medianas o grandes del archipiélago, con las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad, y que lo hacen confiando en San Juan de Dios como la institución sin ánimo de lucro que sirve de puente para llegar hasta ellos.

Los detalles de estos galardones fueron presentados este jueves por la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, el director gerente de San Juan de Dios en Tenerife, José Carlos del Castillo, el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso y el presentador de la gala que celebrará en Gran Canaria, el periodista Kiko Barroso.

Delgado mostró su agradecimiento a la Obra Social San Juan de Dios por traer a Canarias una iniciativa tan necesaria y significativa como las Granadas Solidarias.

"Acogemos por primera vez estos galardones y no podría llegar en un momento más oportuno porque vivimos una etapa en la que la Responsabilidad Social Corporativa ha dejado de ser una acción puntual o un elemento complementario para convertirse en una forma de gestionar las organizaciones", indicó.

La consejera defendió la Red Canaria de Responsabilidad Social Corporativa, una iniciativa que ya supera las 300 organizaciones adheridas y que continúa creciendo como espacio de colaboración entre empresas, entidades sociales y administraciones públicas.

Delgado felicitó a las entidades reconocidas "porque su compromiso demuestra que la responsabilidad social no es únicamente una declaración de intenciones, sino una realidad que se traduce en oportunidades, apoyo y mejora de la calidad de vida para muchas personas".

Tras dos exitosas ediciones en Andalucía y su puesta de largo recientemente en comunidades como Galicia o Cantabria, esta iniciativa llega por primera vez al archipiélago canario para reconocer públicamente el apoyo a la Obra Social a través de la trayectoria histórica como empresa colaboradora, su fidelidad, su esfuerzo a pesar del tamaño de la propia entidad o su capacidad para adaptarse a las nuevas necesidades que plantean los colectivos vulnerables.

ALIANZAS EN EL ÁMBITO SOCIAL Y EMPRESARIAL

El gerente de San Juan de Dios en Tenerife subrayó que con esta iniciativa, "San Juan de Dios refuerza su apuesta por las alianzas entre el ámbito social y empresarial, promoviendo una sociedad más solidaria, inclusiva y comprometida".

Esta es la primera vez que la institución organiza un acto conjunto en Canarias para visibilizar la labor solidaria y social que desarrolla desde hace casi 80 años en las islas, atendiendo a personas que transitan la enfermedad, personas con discapacidad, personas con diagnóstico de salud mental, personas en exclusión social, así como a infancia vulnerable y sus familias.

En este sentido, Pedro Alfonso subrayó la importancia de la colaboración entre empresas y entidades sociales, afirmando que "cuando el mundo empresarial y el ámbito social avanzan juntos, las ideas dejan de ser posibilidades para convertirse en oportunidades, los recursos se transforman en soluciones, y el compromiso se convierte en realidades que mejoran vidas".

Por su parte, Sara Mateos, directora de la Fundación DISA, puso en valor el papel de las empresas como agentes de cambio social: "Las empresas no solo tenemos la capacidad, sino también la responsabilidad de contribuir activamente a la mejora de nuestro entorno, prestando especial atención a las personas y colectivos más vulnerables. Caminar junto a entidades que trabajan en primera línea nos permite comprender plenamente esta responsabilidad y asumirla de forma real y consciente".

VISIBILIZAR LA SOLIDARIDAD

El periodista Kiko Barroso expresó su satisfacción por formar parte de esta primera edición en el archipiélago, señalando que "es un auténtico orgullo presentar la primera edición de las 'Granadas Solidarias' en Canarias", ya que supone una oportunidad para visibilizar "la solidaridad, el compromiso y la generosidad de tantas personas y entidades que contribuyen a construir una sociedad mejor".

En esta primera edición, la gala de entrega de reconocimientos se celebrará el 29 de octubre de 2026 en la Ciudad San Juan de Dios de Las Palmas, e incluirá una bienvenida institucional, una mesa redonda, la entrega de premios y un cóctel.

Actualmente, la Orden de San Juan de Dios en Canarias trabaja junto a 164 empresas y entidades colaboradoras, impulsando 19 proyectos que atienden directamente a más de 1.500 personas y generan más de 4.500 intervenciones sociales al año.

Entre los proyectos impulsados durante el último año destacan el Campus de Verano Inclusivo de la Ciudad San Juan de Dios de Las Palmas, que favorece la conciliación familiar y la convivencia entre niños y niñas con y sin discapacidad; el Vivero y Huerto Terapéutico, que promueve la autonomía, el aprendizaje y el bienestar de las personas participantes a través del contacto con la naturaleza, así como iniciativas desarrolladas por el Hospital San Juan de Dios Tenerife como SerArte, Inclusive Sport Historias de Vida, que utilizan el arte, el deporte y la memoria compartida como herramientas para favorecer la inclusión, el bienestar emocional y la participación social de las personas atendidas.

La actividad solidaria se complementa con numerosas acciones de sensibilización y movilización social que forman parte de la identidad de San Juan de Dios en Canarias.

Así, la histórica Campaña de Cuestación de la Ciudad San Juan de Dios de Las Palmas continúa siendo uno de los principales símbolos de solidaridad de la sociedad canaria, mientras que iniciativas como la Magic Line SJD Las Palmas, los mercadillos solidarios o las actividades impulsadas por centros educativos a través del programa EducaSJD, empresas y entidades colaboradoras contribuyen cada año a generar comunidad, sensibilizar y fortalecer el compromiso colectivo con las personas más vulnerables.