Sánchez acompañará al Papa León XIV durante el encuentro con migrantes en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al príncipe soberano del Principado de Mónaco, Alberto II, en el Complejo de La Moncloa, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). La audiencia oficial forma parte de la visita de Estado de dos días del mo - Jesús Hellín - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, acompañará al Papa León XIV durante el encuentro que el Pontífice mantendrá el próximo jueves, 11 de junio, con migrantes, trabajadores y voluntarios que los atienden en el muelle Arguineguín (Gran Canaria).

Así lo ha informado el Ejecutivo central, el acto, que tendrá lugar a las 11.40 horas, contará también con la asistencia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Antes, a las 10.50 horas, Sánchez recibirá a León XIV a su llegada a la Base Aérea de Gando junto la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro Torres.

OTROS ACTOS DEL PAPA EN GRAN CANARIA

Por otra parte, según la agenda oficial del Papa en la isla, el Pontífice también estará a las 13.30 horas, León XIV en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, para reunirse con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral de las islas.

Ya por la tarde, a las 18.30 horas, presidirá una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria, donde se espera la asistencia de hasta 60.000 fieles procedentes de todo el archipiélago.