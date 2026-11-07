Sánchez se compromete con Clavijo a convocar de urgencia este martes una Comisión Interministerial de Inmigración

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mantenido este sábado una conversación con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, quien señala se ha comprometido a convocar de urgencia el próximo martes, 10 de noviembre, una Comisión Interministerial de Inmigración.

Clavijo, según ha informado el Gobierno de Canarias y él mismo expone en su cuenta oficial de 'X', le ha trasladado a Sánchez la "gravedad" de la situación que vive la isla de El Hierro ante la "presión migratoria y el creciente malestar" de su población, ya que ha matizado que desde el archipiélago se "lleva meses reclamando más recursos, planificación y una respuesta coordinada del Estado".

Ante ello, ha asegurado que Sánchez "se ha comprometido a convocar de urgencia, el próximo martes en Moncloa, a la Comisión Interministerial de Inmigración y a reforzar" los recursos sanitarios a través de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Al respecto, Clavijo expone que esta reunión debe servir para que ambos gobiernos, junto a los ministerios competentes, acuerden un plan de actuación conjunto, con medidas "concretas, responsables y plazos de ejecución", al entender que "no" se puede "seguir actuando únicamente cuando la situación se agrava".

Por otro lado, ha informado al presidente de España que ha solicitado reuniones urgentes con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, porque Canarias "no puede seguir afrontando prácticamente en solitario una situación que exige" la implicación del Estado y de Europa.

Por su parte, desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se ha corroborado la celebración de la citada reunión el martes, 10 de noviembre, antes del Consejo de Ministros, para tratar el fenómeno migratorio en Canarias y, en particular, la situación que se vive en la isla de El Hierro.

Al respecto, indican que esta reunión de la Comisión Interministerial estará presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y asistirán de forma extraordinaria el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas.

Además de los miembros de la misma como son los ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Interior; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Trabajo y Economía Social; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; y Juventud e Infancia.