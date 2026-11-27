Turistas escalando el Roque Nublo, en Tejeda (Gran Canaria) - GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha propuesto para sanción a dos turistas por realizar actividades de escalada en el monolito del Monumento Natural del Roque Nublo, en la isla de Gran Canaria, sin haber obtenido las correspondientes autorizaciones administrativas.

Esta propuesta de sanción se ha producido después de que un vecino observara desde el barrio de La Culata, en Tejeda, luces en la zona del Roque Nublo, motivo por el que alertó a la Guardia Civil de Tejeda, según ha informado el instituto armado en nota de prensa.

Una vez comprobada la veracidad de los hechos, los agentes se desplazaron a pie durante aproximadamente un kilómetro y medio hasta la base del monolito, donde localizaron a dos hombres realizando escalada por las vías existente, sin disponer de los permisos administrativos exigidos para desarrollar esta actividad en un espacio natural protegido.

Señalan que, además, incumplían la normativa que regula las actividades en este enclave, ya que indican que los turistas actuaron con una "evidente imprudencia" al realizar la escalada con la noche cerrada, en una zona de orografía accidentada y con las "dificultades que ello supone para garantizar" su propia seguridad.

Además los agentes tuvieron que auxiliar a los dos turistas durante el recorrido de regreso ante las dificultades del terreno y las condiciones de oscuridad, consiguiendo que abandonaran el lugar sin que se produjeran daños personales.

Por todo ello ambos han sido propuestos para sanción por realizar una actividad sin la autorización correspondiente y por incumplimientos relacionados con la normativa de seguridad y emergencias, con multas que pueden oscilar los 3.000 euros.