Sanidad activa un proyecto piloto en Tenerife para prestar atención sociosanitaria a personas sin hogar con adicciones

Presentación del proyecto piloto 'Puentes en salud' - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Canario de la Salud (SCS), en colaboración con Médicos del Mundo Canarias, ha puesto en marcha el proyecto que busca mejorar la atención sociosanitaria a personas sin hogar con problemas de adicciones o salud mental. El proyecto, que pretende ampliarse a otros municipios, se iniciará en Santa Cruz de Tenerife.

Se trata de 'Puentes en salud: acompañamiento en reducción de daños con enfoque de género para personas en situación de sinhogarismo en la isla de Tenerife', un proyecto piloto que cuenta con la previsión de atender en la capital a unas 60 personas sin techo y con problemas de adicciones, según explica la Consejería en una nota.

El objetivo principal del proyecto es desplegar un equipo de profesionales a pie de calle, para proporcionar a estas personas atención especializada en salud mental y adicciones, de forma similar al programa Mejora, que se realiza en Las Palmas de Gran Canaria.

El director del SCS, Adasat Goya, ha señalado que este proyecto "refuerza" el compromiso del Servicio Canario de la Salud con la atención comunitaria, la reducción de daños y la incorporación de la perspectiva de género en los servicios a personas sin hogar.

Mediante el convenio suscrito con la entidad Médicos del Mundo, se dispondrá de un equipo multidisciplinar que, con una unidad móvil, recorrerá los espacios donde se encuentran las personas más vulnerables para prestar atención sanitaria y psicosocial, acompañamiento y derivación a los recursos de las red pública.

El acuerdo incluye acciones para la evaluación de resultados y propuestas de avance, con la creación de una comisión de seguimiento y la realización de una memoria anual.

UN ENFOQUE COMUNITARIO

El proyecto se dirige a personas en situación de sinhogarismo con consumos problemáticos de sustancias, dificultades de acceso al sistema sanitario y barreras sociales que agravan su vulnerabilidad. Potencialmente, la población destinataria del pilotaje es aquella en situación de sin hogar en Santa Cruz de Tenerife.

A través de intervenciones en calle, acompañamiento psicosocial y acciones de promoción de la salud, se busca facilitar el acceso a recursos sanitarios y sociales, reducir los riesgos asociados al consumo de sustancias, mejorar la salud mental, el bienestar emocional, y promover la inclusión social.

El programa incorpora un equipo especializado en reducción de daños, con profesionales del ámbito social, sanitario y psicológico, que intervienen directamente en los entornos donde se encuentran las personas sin hogar, incluyendo playas, barrancos, asentamientos informales y espacios urbanos.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

El proyecto pone especial atención en las mujeres en situación de sinhogarismo. La organización Médicos del Mundo ha identificado que las mujeres presentan mayores barreras de acceso a los recursos, sufren estigmas específicos y requieren espacios seguros y acompañamiento especializado.

Entre las acciones previstas se incluyen grupos de apoyo psicosocial para mujeres, intervenciones en salud sexual y reproductiva, detección y acompañamiento en situaciones de violencia de género, y espacios de capacitación y participación comunitaria.

El dispositivo, formado por un equipo multiprofesional, atenderá a la población con este perfil del municipio de Santa Cruz de Tenerife prestando servicios de manera continuada y bajo la supervisión y directrices de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones.

UN RECURSO ESPECIALIZADO

Este recurso especializado, integrado en la red de Adicciones, ofrecerá atención en salud comunitaria y reducción de daños a personas con diagnóstico de 'Trastorno por Usos de Sustancias' (TUS) cuya sintomatología genera importantes dificultades funcionales y que están desvinculados o en riesgo de desvinculación de los dispositivos tradicionales de la red de adicciones.

De este modo, ofrecerá intervenciones individualizadas y grupales, flexibles e intensivas que se desarrollarán en su entorno natural. Para ello se contará con un equipo móvil que trabajará a pie de calle y en coordinación con el resto de agentes y programas (propios y de otras entidades), con atención multidisciplinar.

Además de actuar facilitando apoyo psicosocial con información, valoración, intermediación y apoyo a la pobreza farmacéutica, se proporcionará intervención psicológica y apoyo sanitario mediante intervenciones educativas en reducción de daños, promoción de la salud, salud sexual y reproductiva y reparto de material de reducción de daños (kits en salud).