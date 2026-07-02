Sanidad advierte del riesgo extremo para la salud por radiación ultravioleta en 29 municipios de Canarias

La radiación solar puede afectar especialmente a la retina y ser factor de riesgo de degeneración macular, según experta - MIRANZA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha informado este jueves del riesgo extremo para la salud por radiación ultravioleta en veintinueve municipios de las islas, una situación que se prolongará previsiblemente hasta el 6 de julio.

El departamento regional coordina el Plan de Actuaciones Preventivas de los Efectos de la Exposición a la Radiación Ultravioleta en la Salud, que establece recomendaciones para reducir los efectos en la salud de las personas asociados a la radiación ultravioleta (UV) según los niveles que se establecen en este Plan.

De acuerdo con este Plan, la Dirección General de Salud Pública informa que según los datos suministrados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), y los indicadores establecidos por este Plan, el riesgo por radiación UV en Canarias hasta el próximo día 6 de julio es extremo en:

-La Palma: Barlovento, Garafía, Puntagorda, Puntallana, Tijarafe, El Paso, Villa de Mazo y Fuencaliente.

-El Hierro: Valverde y El Pinar.

-La Gomera: Alajeró.

-Tenerife: Santiago del Teide y Vilaflor de Chasna.

-Gran Canaria: Artenara, Tejeda. Moya, Teror, Santa Brígida, Valleseco, Vega de San Mateo, Valsequillo, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana, y Mogán.

-Fuerteventura: Antigua y Betancuria.

-Lanzarote: Teguise y Haría.

-La Graciosa.

La recomendación para este nivel de riesgo es evitar totalmente la exposición al sol, a cualquier hora. En el resto de los municipios de Canarias, se mantiene nivel de riego 'MUY ALTO' por radiación UV.

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

Salud Pública recuerda que Canarias es la región de España con nivel más elevado de radiación UV durante todo el año, según los datos que proporciona la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así, recuerdan, protegerse del sol es una responsabilidad que se debe mantener no solo en verano, sino durante todo el año y en cualquier lugar de Canarias, incluso en los días nublados. También es importante recordar que la exposición a UV aumenta con la altura.

Cuando el riesgo para la salud por exposición a la radiación solar alcanza el umbral de muy alto, es recomendable enfatizar el uso diario de protección solar (SPF 50 +), permanecer en zonas de sombra en las horas centrales del día, llevar sombreros de ala ancha y ropa que cubra brazos y piernas, usar gafas de sol adecuadas y de forma muy particular, proteger del sol a los menores y a los mayores, sin olvidar a todas aquellas personas que trabajan con exposición al sol y que deben tener protección a la radiación UV.

Asimismo, los técnicos de la Dirección General de Salud Pública insisten en que el daño solar es acumulativo y que la exposición excesiva y las quemaduras en la niñez aumentan el riesgo de algunos tipos de cáncer de piel muchos años, o incluso décadas, después. Recuerdan, asimismo, que, en los días nublados, los rayos solares se filtran igualmente a través de las nubes, aunque la sensación de calor puede ser menor, lo que también sucede cuando existe brisa.

NIVELES Y RIESGOS DE RADIACIÓN

El Plan de Actuaciones Preventivas de los Efectos de la Radiación UV establece cinco niveles de riesgo (bajo, moderado, alto, muy alto y extremo) a los que se asocian una serie de recomendaciones de protección para la ciudadanía según los riesgos para la salud que conlleve cada uno de los niveles.

De manera semanal, la Dirección General de Salud Pública del SCS emite un mapa del archipiélago con el nivel de riesgo según los indicadores que establece la AEMET.

Los efectos agudos de la radiación UV pueden ser variados: daños en el ADN, quemaduras solares, reacciones fototóxicas y fotoalérgicas e inmunodepresión, que puede considerarse un factor de riesgo de cáncer y dar lugar a la reactivación de virus, como por ejemplo el del herpes labial.

La sobrexposición a la radiación ultravioleta puede causar, asimismo, graves problemas de salud, incluido el cáncer: el más conocido el melanoma, que es el cáncer de células basales o basocelular y de células escamosas o espinocelular. Además, la exposición a la radiación UV aumenta el riesgo de presentar enfermedades oculares si no se usa protección adecuada para los ojos.

EFECTOS DAÑINOS

La radiación UV puede producir, también, efectos dañinos en cualquier persona, pero los riesgos aumentan para la población que:

-Se expone muchas horas del día, al sol (bien por razones laborales o de ocio) o ha tenido reiterados episodios de quemaduras solares a lo largo de su vida.

-Tiene la piel, el cabello y los ojos claros.

-Toma ciertos medicamentos orales y tópicos, como antibióticos, píldoras anticonceptivas y productos que contienen peróxido de benzoílo, de igual manera, algunos cosméticos podrían aumentar la sensibilidad de la piel y los ojos a la radiación UV en todos los tipos de piel.

-Tiene algún familiar con cáncer de piel.

-Mayores de 50 cincuenta años.

La Dirección General de Salud Pública recuerda, por tanto, la principal recomendación para protegerse adecuadamente de la radiación UV ante el actual nivel extremo en que se encuentra Canarias es evitar totalmente la exposición al sol a cualquier hora.