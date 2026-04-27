Sanidad cifra en un 12,98% el seguimiento de la huelga nacional de médicos en Canarias

Archivo - Médicos en la concentración realizada en Las Palmas de Gran Canaria por la huelga que llevan a cabo contra el borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad - EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que la huelga convocada para este lunes en todo el país por los médicos en protesta contra la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del Estatuto Marco ha registrado un seguimiento del 12,98% en las islas.

De los 7.064 efectivos convocados a la huelga, en el conjunto de los ámbitos de la Atención Primaria y de la Hospitalaria, estaban afectados por esta convocatoria 4.391, de los que 570 la secundaron, según informa en una nota del departamento regional.

Del seguimiento por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 286 de los 1.767 efectivos afectados, lo que representa el 16,19%, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 272 de los 2.066, es decir, del 13,17%.

Por su parte, en Lanzarote han secundado el paro 21 de los 269 profesionales afectados por la huelga, el 7,81%, en Fuerteventura la secundaron siete de los 281 afectados, es decir, el 2,49%.

En La Palma el seguimiento fue del 2,99 %, puesto que acudieron a la huelga cinco de los 167 afectados, mientras que en El Hierro y en La Gomera no hubo ningún efectivo en huelga.

La jornada de la mañana de hoy, que cuenta con 1.343 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.