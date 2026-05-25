Sanidad cifra en 6,3% el seguimiento de la huelga de médicos en Canarias contra el Estatuto Marco del Gobierno central

Concentración de médicos en el HUC contra el Estatuto Marco de Sanidad - SINDICATO MÉDICO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad ha informado de que la huelga convocada para este lunes por los médicos ha registrado un seguimiento en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) del 6,3% de los trabajadores de este grupo profesional, en el conjunto de los ámbitos de la Atención Primaria y de la Hospitalaria.

De los 7.020 efectivos convocados a este paro, estaban afectados por esta convocatoria 4.352, de los que 275 la secundaron.

Del seguimiento por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 159 de los 1.787 efectivos afectados, lo que representa el 8,9%, y en Tenerife el seguimiento fue de 95 de los 1.975, es decir, del 4,81%.

Por su parte, en Lanzarote han acudido al paro trece de los 269 profesionales afectados por la huelga, el 4,83%, en Fuerteventura la secundaron dos de los 318 afectados, es decir, el 0,63% y en La Palma el seguimiento fue del 3,87%, pues secundaron la huelga seis de los 155 profesionales médicos afectados.

En La Gomera y El Hierro no hubo ningún efectivo en huelga.

La jornada de la mañana de hoy, que cuenta con 1288 efectivos en servicios mínimos, transcurrió sin incidencias destacables.

HUELGA DE PERSONAL TÉCNICO

Además, la Consejería de Sanidad informa de que la huelga nacional convocada para este lunes, 25 de mayo, por el personal técnico sanitario en todo el país para reclamar el desbloqueo de su reclasificación profesional ha registrado un seguimiento en el SCS del 5,56 por ciento de los trabajadores de este grupo profesional.

De los 5.434 efectivos convocados a este paro, estaban afectados por esta convocatoria 3.022, de los que 168 la secundaron.

Del seguimiento por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 83 de los 1.054 efectivos afectados, lo que representa el 7,87%, y en Tenerife el seguimiento fue de 82 de los 1.281, es decir, del 6,40%.

En Lanzarote ha acudido al paro uno de los 154 profesionales afectados por la huelga, el 0,65%, mientras que en Fuerteventura la secundaron dos de los 373 afectados, es decir, el 0,54%. En La Palma, La Gomera y El Hierro no hubo ningún efectivo en huelga.

La jornada de la mañana de este lunes, con 1.553 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.