Sanidad concluye que el MV Hondius podrá zarpar a última hora de mañana tras concluir las repatriaciones

La ministra de Sanidad, Mónica García (c) en el puesto de mando mientras el crucero MV Hondius fondea cerca del puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

La OMS insiste en su recomendación de una cuarentena de 42 días para los afectados, que "puede ser en una instalación o en casa"

La ministra de Sanidad califica de "buena noticia" la segunda PCR negativa en Alicante

GRANADILLA DE ABONA (TENERIFE), 10 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este domingo que el buque afectado por el brote del hantavirus, el MV Hondius, podrá zarpar a última hora de la tarde de mañana lunes, tras concluir todas las repatriaciones.

Los últimos en descender del barco este domingo han sido el grupo de norteamericanos, 17 nacionales y un británico que reside en Estados Unidos. Ya van camino del avión que espera en el aeropuerto de Tenerife sur y está previsto que despeguen antes de que acabe el día.

En total, García explicó en rueda de prensa que han bajado del crucero un total de 94 personas de 19 nacionalidades, indicó que en 7 vuelos iban nacionales de 8 países y que en el de Países Bajos se encontraban a bordo hasta 11 nacionalidades. La ministra destacó que todo se ha producido con "total normalidad y seguridad".

REPOSTAJE Y AVITUALLAMIENTO DESDE LAS 7 DE LA MAÑANA

A las 7 de la mañana el barco comenzará su operativa de repostaje, a continuación la de avituallamiento y a última hora de la tarde podrá zarpar destino a Países Bajos, donde está previsto que llegue a Róterdam, cuando será completamente descontaminado y limpiado.

Los vuelos de los pasajeros que quedan aún en el crucero saldrán ya por la tarde del lunes. En concreto, el de Australia con 6 personas y el segundo de Países bajos, con otras 18. De esa forma, quedarán en el barco un total de 34 personas.

Los medios han preguntado por un técnico español que se quitó el EPI a su llegada al aeropuerto y García ha explicado que "estaba previsto", porque era el psiquiatra del Comisionado de Salud Mental, que acompañó a los pasajeros españoles hasta el avión, pero luego no viajaba en el mismo. "Total normalidad", insistió.

"Hemos trabajado fenomenal, estaba invitado el Gobierno de Canarias que no ha estado, hoy era el día de trabajar, a pesar de las dificultades, y estamos orgullosos del éxito de la operación, orgullo de un país que se ha hecho cargo", dijo García, quien agradeció las felicitaciones y la gratitud de la OMS y de varios embajadores desplazados hasta Tenerife. España es "un país solvente y robusto", concluyó.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la recomendación a todos los países es que los pasajeros hagan una cuarentena de 42 días, que "puede ser en una instalación o en casa". "No imponemos, si no se cumple hay riesgos, pero nosotros no imponemos sino que recomendamos", apuntó.

SOBRE LOS CASOS DE ALICANTE Y BARCELONA

La ministra calificó de "buena noticia" el segundo PCR negativo de la mujer de Alicante y explicó que aún tendrá que hacerse una prueba dentro de 48 horas, para a continuación hacer también la cuarentena.

"Tanto la mujer de Alicante como la mujer de Barcelona, que habían sido contactos de la mujer que había fallecido en Johannesburgo, las dos han dado negativa a las pruebas. La de Alicante ha dado por segunda PCR negativa y la de Barcelona tiene también una PCR negativa. Le tenemos que hacer a la de Alicante otra prueba dentro de 48 horas y a la de Barcelona también seguimos el protocolo para confirmar esa negatividad. Ambas tendrán que llevar a cabo la cuarentena", agregó.