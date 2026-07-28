Sanidad confirma la contaminación de las aguas en el aliviadero de La Punta del Camello, en Arrecife (Lanzarote)

Contaminación en la zona de La Punta del Camello, junto al aliviadero del Consorcio del Agua de Lanzarote, Arrecife (Lanzarote) - AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE (LANZAROTE)

ARRECIFE (LANZAROTE), 28 (EUROPA PRESS)

El Área de Salud de Lanzarote ha notificado este martes 28 de julio que las analísticas realizadas en las aguas que bañan La Punta del Camello, en Arrecife, han dado parámetros elevados de contaminación junto al aliviadero que el Consorcio del Agua de Lanzarote tiene en esa zona, como punto de su red de saneamiento.

Esta confirmación de contaminación se ha producido después de que la Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Arrecife solicitara a Salud Pública la realización de análisis de las aguas en dicho enclave del litoral tras "detectarse durante este pasado fin de semana vertidos de aguas residuales junto a ese aliviadero", según ha informado el consistorio en nota de prensa.

La Policía Local de Arrecife ha constatado esos vertidos y ha levantado acta. Por su parte, la concejal de Playas y Medio Ambiente, Davinia Déniz, ha requerido a los responsables del Consorcio del Agua para que verifiquen las bombas de impulsión que tienen en las zonas próximas al edificio del Cabildo de Lanzarote (área del antiguo cementerio de la ciudad) y en la calle Portugal.

Déniz ha expuesto en estos días que la presencia de aguas residuales junto al aliviadero en la Punta del Camello "pueden ser secuelas de la rotura", en la noche del jueves 23 de julio, de la tubería de impulsión de las aguas de saneamiento de la red del Consorcio del Agua en el barrio de Argana Alta, que bombea las aguas de saneamiento procedentes de Playa Honda y la zona baja de Arrecife hacia la depuradora en Montaña Mina.

Al respecto, indica, que como se expuso desde el Consorcio del Agua "esa grave avería provocó que se tuviera que cerrar la impulsión de sus aguas para proceder a la reparación de la tubería de fibra, con numerosas roturas" en su sistema en estos últimos años.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Arrecife ha requerido al Consorcio del Agua que chequee el estado de estas estaciones de bombeo en La Punta del Camello y calle Portugal, así como que se verifiquen las causas de esos vertidos por el aliviadero en La Punta del Camello, que Sanidad ha confirmado su contaminación bacteriológica.

Esto ha motivado desde la Concejalía de Playas mantener activado el protocolo y seguir desaconsejando el baño en las aguas de esta zona del litoral de Arrecife, además de permanecer izada la bandera roja.