Sanidad fija el seguimiento de la huelga de médicos en Canarias en un 10,5%

Archivo - Mujer en la consulta médica con una doctora. - FATCAMERA/ISTOCK - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado de que la huelga convocada para este viernes, 29 de mayo, por los médicos ha tenido un seguimiento en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) del 10,51 por ciento de los trabajadores de este grupo profesional, en el conjunto de los ámbitos de la Atención Primaria y de la Hospitalaria.

Así de los 7.141 efectivos convocados a este paro, estaban afectados por esta convocatoria 4.147, de los que la han secundado 436, según ha informado el Gobierno de Canarias en nota de prensa.

Por áreas de salud, en Gran Canaria el seguimiento lo hicieron 278 de los 1.677 efectivos afectados (16,58%), mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 161 de los 1.874 (8,59%).

En el caso de Lanzarote han acudido al paro seis de los 252 profesionales afectados por la huelga (2,38%), mientras que en Fuerteventura la secundaron seis de los 363 afectados (1,65%).

Por su parte, en La Palma el seguimiento fue de cinco de los 138 afectados (3,62%), mientras que en las islas de La Gomera y El Hierro no hubo ningún efectivo en huelga.

La jornada de este viernes cuenta con 1.254 efectivos en servicios mínimos, y aseguran que ha transcurrido sin incidencias destacables.

Por otro lado, en lo que se refiere a la huelga nacional convocada para este viernes, 29 de mayo, por el personal técnico sanitario en toda España para reclamar el desbloqueo de su reclasificación profesional ha registrado un seguimiento en el SCS del 23,82 por ciento de los trabajadores de este grupo profesional.

En este caso, de los 1.175 efectivos convocados a este paro, estaban afectados por esta convocatoria 634, de los que 151 la secundaron.

Asimismo en este caso por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 69 de los 230 efectivos afectados (30%), mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 66 de los 240 (27,5%); en Lanzarote han acudido al paro 14 de los 41 profesionales afectados por la huelga (34,15%) y en Fuerteventura la secundaron uno de los 93 afectados (1,08%).

Por su parte, en La Palma fueron a la huelga uno de los 27 afectados por la convocatoria (3,7%), mientras que en las islas de La Gomera y El Hierro no hubo ningún efectivo en huelga.

Finalmente han indicado que la jornada de la mañana de este viernes, que cuenta con 365 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.