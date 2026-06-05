Sanidad garantiza la asistencia urgente y prioriza la atención telefónica durante la visita del Papa León XIV

Archivo - La Gerencia de Atención Primaria de Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha diseñado un dispositivo especial para garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria durante la visita del Papa León XIV, reorganizando temporalmente la actividad en los centros de salud y hospitales de Gran Canaria y Tenerife afectados por restricciones.

Asimismo, en Atención Primaria, los centros de salud mantendrán su actividad, priorizando la modalidad telefónica dadas las restricciones de movilidad existentes, por lo que cada centro avisará a los pacientes afectados del cambio en el caso de que la consulta la tuvieran presencial previamente.

En esta reorganización se ha tenido en cuenta las restricciones de movilidad derivadas del dispositivo de seguridad y movilidad previsto para la jornada, con el objetivo de atender a los pacientes en función de la prioridad clínica y su acceso a los centros sanitarios, según ha concretado la Consejería en una nota.

REFUERZOS ADOPTADOS

Las medidas adoptadas, recuerdan, garantizarán la atención sanitaria a la población, al tiempo que se atenderá la cobertura asistencial necesaria ante un evento de estas características. Para ello, se han reforzado los recursos humanos y materiales disponibles y se han establecido mecanismos de coordinación entre los distintos niveles asistenciales y los servicios de emergencias.

A este respecto, durante la jornada del jueves 11 de junio, la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria ha reforzado la atención con carácter urgente de los diez centros de salud afectados por el recorrido y los eventos previstos como son el de Arguineguín, Maspalomas, Triana, San Roque, San José, Tamaraceite, Lomo Blanco, Guanarteme, Cuevas Torres y Barrio Atlántico.

En la jornada del 12 de junio, en Santa Cruz de Tenerife, la Gerencia de Atención Primaria de la isla ha reorganizado igualmente la actividad en los catorce centros de salud afectados por el recorrido de la comitiva del Papa, entre los que se encuentran los de Laguna-Mercedes y Laguna-Universidad, San Benito, Finca España, La Cuesta, Tíncer, Taco, Barranco Grande, Ofra, Los Gladiolos, Barrio La Salud, Dr. Guigou, Toscal y Anaga. De esta forma se prioriza la atención telefónica y se garantiza la atención urgente en estas zonas básicas de salud.

TRASLADOS NO URGENTES

Por otra parte, la actividad en los hospitales de Gran Canaria y de Tenerife funcionará con normalidad tanto el día 11 en Gran Canaria como el día 12 en Tenerife, si bien para facilitar la movilidad se han reprogramado las consultas y las sesiones de rehabilitación que dependen del transporte sanitario no urgente.

Los traslados de pacientes con tratamiento programado de rehabilitación o con cita en consultas externas se suspenderán el próximo jueves, 11 de junio, en Gran Canaria y al día siguiente en Tenerife con motivo de las restricciones de movilidad. En el resto del Archipiélago, este servicio no sufre modificaciones.

Esta suspensión no afecta a los pacientes que requieren tratamiento vital, es decir, a los que acuden de forma continuada a sesiones de hemodiálisis, quimioterapia o radioterapia y hospital de día oncohematológico, así como a los traslados de pacientes entre centros sanitarios y los que reciban el alta de los hospitales.

Estos traslados quedan garantizados, si bien podrán producirse retrasos puntuales, especialmente en aquellos casos que coincidan con cortes de circulación o dificultad de acceso a determinadas zonas durante el recorrido de la comitiva del Papa León XIV.

Asimismo, los pacientes con cita para tratamientos vitales y que acuden normalmente por sus propios medios tendrán garantizado el acceso a su centro gracias a la coordinación llevada a cabo con el dispositivo de seguridad. Deberán llevar consigo su DNI, la tarjeta sanitaria y copia de su informe clínico para poder identificarse en los controles de seguridad establecidos por el preventivo.