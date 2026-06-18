Sanidad notifica 6 casos de hepatitis A en menores tras detectarse en una escuela infantil de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha notificado seis casos de hepatitis A en menores de edad tras detectarse en una escuela infantil de Gran Canaria.

El caso índice, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en un comunicado, corresponde a un alumno de una escuela infantil en la que se ha activado el protocolo correspondiente, que ha permitido detectar cinco casos más.

En cuanto a los afectados, todos menores de edad, "evolucionan favorablemente", si bien apuntan que dos han requerido ingreso hospitalario, mientras que el resto se encuentra en observación domiciliaria.

Ante estos casos, el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública está haciendo el estudio correspondiente entre los contactos estrechos y se han adoptado las medidas oportunas en el centro sobre las recomendaciones de actuación.

Asimismo indican que al tratarse de una enfermedad de declaración obligatoria individualizada en España, la Dirección General de Salud Pública del SCS ha notificado este caso a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE).

HIGIENE Y VACUNACIÓN

Respecto a las acciones de prevención a adoptar ante esta situación indican que incluyen medidas higiénicas y la vacunación del alumnado y trabajadores del centro infantil que no estuvieran inmunizados. La vacuna previene la enfermedad, salvo que se estuviera incubando y los efectos secundarios son similares a los de cualquier otra vacuna infantil.

Señalan que la vacunación postexposición de contactos susceptibles es una medida prevista para el control de brotes de la enfermedad, por lo que desde el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública se ha iniciado la vacunación y realización de pruebas diagnósticas de los contactos estrechos del centro escolar mediante la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria.

En cuanto al centro escolar, desde la Consejería de Sanidad se señala que "no" se considera que "tenga que tomar ninguna medida especial salvo las medidas higiénicas básicas recomendadas para todo" colectivo escolar, de ahí que se incide en los hábitos higiénicos de lavado de manos con agua y jabón tras utilizar el baño y antes de comer, tanto en la escuela infantil como en casa.

También se recomienda extremar las medidas higiénicas en el cambio de pañal, la limpieza de las superficies donde se cambia el pañal y en el baño.

La hepatitis A es una enfermedad aguda del hígado causada por el virus de la hepatitis A, que en muchas ocasiones no produce síntomas. La enfermedad es sintomática en más del 70 por ciento de personas en la edad adulta, mientras que la clínica es infrecuente en menores de seis años.

Los síntomas suelen iniciarse bruscamente con náuseas, vómitos, fiebre, malestar general o dolor abdominal, seguidos en los días siguientes de la presentación típica con ictericia, prurito y coluria, pudiendo acompañarse de heces acólicas.

Respecto a la transmisión es persona a persona por vía fecal-oral aunque también puede producirse por consumo de alimentos contaminados por personas infectadas que los hayan manipulado.

Se subraya que la población infantil "juega un papel importante" en la transmisión del virus de la hepatitis A y son fuente de infección para otros, ya que una gran mayoría padecen infecciones asintomáticas que pasan inadvertidas.

El virus se encuentra en concentraciones altas en las heces, de ahí que esta sea la principal fuente de infección. El periodo de máxima infectividad abarca desde dos semanas antes de la aparición de la ictericia hasta una semana después.

Por último, recomienda la exclusión de los casos del trabajo o la asistencia a clase hasta siete días después del inicio de la ictericia u otros síntomas como fatiga, náuseas o fiebre. El tratamiento es fundamentalmente de soporte, con reposo, dieta adecuada e hidratación, sin necesidad de antivirales específicos.