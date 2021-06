Sanidad vincula el alza de contagios en Tenerife con la juventud de la población y la dificultad para rastrear

El Gobierno mantiene a la isla en nivel 2, junto a Lanzarote, y cierra la puerta a acelerar la vacunación como pide el Cabildo

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha presentado este jueves un informe de la Consejería de Sanidad en la que se vincula el alza de contagios en Tenerife a la mayor juventud de la población --más de 45.000 jóvenes más en la isla que en Gran Canaria--, la dificultad para realizar los rastreos y la dispersión de la población, lo que implica un aumento de la movilidad.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha aclarado, no obstante, que "no hay resultados concluyentes" desde el punto de vista epidemiológico o sanitario ni se puede apuntar una causa que determine por qué las medidas de contención que funcionan en una isla no lo hacen en Tenerife, pero ha reconocido que la incidencia acumulada crece de manera sostenida en la isla desde el 4 de junio.

Pérez ha comentado que el tipo de brotes es "similar" en Tenerife y Gran Canaria, principalmente de tipo social y familiar, pero el rastreo "es menos eficaz" en Tenerife debido a la mayor población juvenil, dado que este segmento de la población tiene un "recuerdo menos preciso" que los mayores.

En esa línea ha incidido en que el número de rastreadores y su cualificación es el adecuado para la isla de Tenerife aunque la trazabilidad "es menor" que en otras islas, en algunos casos de forma "muy llamativa".

Además, ha lamentado que las aplicaciones móviles de rastreo, como 'radar Covid', no han funcionado, remarcando que "es muy importante saber cual fue el caso inicial" porque se pueden hacer mejor los aislamientos y la petición de pruebas.

Ante esta situación, ha avanzado que se convocará al Cabildo de Tenerife y a los ayuntamientos con mayor incidencia --puso como ejemplo a Granadilla-- para hacer un análisis geográfico más pormenorizado de la incidencia del coronavirus en la isla y diseñar un plan para tratar de mejorar el rastreo, la vigilancia y las inspecciones y "comprometer" aún más a la población.

Pese a todo, ha señalado que no se van a aplicar nuevas medidas ni se van a modificar los niveles de alerta --Tenerife y Lanzarote seguirán en nivel 2-- y abogó por fomentar el "compromiso social" y seguir con las medidas vigentes, "sin desarmar el sistema de defensa frente a la enfermedad".

Pérez también ha cerrado la puerta a acelerar la campaña de vacunación en la isla, como ha solicitado el presidente del Cabildo, Pedro Martín, porque "no es una buena idea" modificar la estrategia "con saltos", subrayando que en algunos países europeos, donde se ha liberalizado la campaña, ha habido malas experiencias. "Si eso fuera recomendable, ya lo habría sugerido la Consejería", ha agregado.

SE MANTIENE LA APERTURA DE LAS DISCOTECAS

Asimismo, pese que la situación epidemiológica sigue sin mejorar en Tenerife, ha dicho que se mantiene la apertura de las discotecas en las islas con nivel 1 para el próximo lunes porque "no tiene sentido" aplicar los datos de unas islas en otras ni hay un "peligro adicional".

A fecha de elaboración del informe de Salud Pública, la isla de Tenerife ha tenido 25.775 casos acumulados, por área de asignación del caso, desde el inicio de la pandemia, lo que da una incidencia acumulada (IA) de 2.775 por 100.000 habitantes mientras que Gran Canaria, siguiendo la misma clasificación de asignación, ha tenido 22.989 con una IA de 2.687 por 100.000 habitantes.

Las IA son parejas en ambas islas desde el inicio de la pandemia pero no han sido homogéneas en el tiempo.

Sin embargo, en estos momentos Tenerife está en unos niveles muy por encima de Gran Canaria con una IA a 7 días que la triplica.

Por ello, la Consejería de Sanidad insiste a los ciudadanos que llamen a la línea 900 112 061 en cuanto tengan el menor síntoma compatible con COVID-19 como fiebre, tos, diarrea o malestar general.

Otra de las conclusiones que se extraen del informe es que en Tenerife los casos se concentran en edades más jóvenes, con mayor porcentaje de hombres (que suele ser menos demandantes de los sistemas sanitarios) y presentan una distribución territorial más dispersa en entornos que a su vez suelen usar menos estos recursos sanitarios.

La dispersión geográfica de los casos es un factor diferenciador con respecto a Gran Canaria, donde los casos se concentran principalmente en la capital.

LA MITAD DE LOS BROTES DE GRAN CANARIA, EN LA CAPITAL

Los datos reflejan que el 51,42% por ciento de los brotes registrados en Gran Canaria en el mes de mayo tenía su caso índice en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que la capital tinerfeña registraba solo el 18,65% de los casos índices de los brotes de la isla de Tenerife y sumando la población de La Laguna no se llega al 38%. En Tenerife, el 42% de los brotes se iniciaron en municipios de la zona sur y todos los municipios de la isla están afectados, mientras que en Gran Canaria son 13 de los 21 municipios.

En cifras, el informe remarca que el grupo de menores de 45 años es el que empuja la incidencia del total de las islas.

La tasa de IA a 7 días promedio de 45 años en el tiempo analizado en Tenerife fue de 73 casos por 100.000 habitantes y en Gran Canaria de 37,11 casos por 100.000 habitantes, mientras que en el conjunto de la población es de 58,8 y 30,28 respectivamente.

Esto supone una diferencia entre las tasas de población de menos de 45 años y la del conjunto de Tenerife es de 14,7 puntos y de 6,8 en Gran Canaria. También hay que destacar que Tenerife tiene una población de menos de 45 años superior en 45.000 personas con respecto a Gran Canaria y eso también hace que este grupo sea el más afectado numéricamente.

Con respecto al estudio de brotes entre ambas islas capitalinas, el informe asegura que no hay grandes diferencias.

En relación a la vacunación, se constata que se "vacuna por igual en ambas islas sin cambios significativos".

VARIANTE BRITÁNICA, MÁS PRESENTE EN TENERIFE

Asimismo, el estudio ha incluido un apartado sobre las variantes y se concluye que "el análisis de las variantes no ofrece diferencias, excepto que la variante B.1.1.7 (alfa o más conocida como Británica) es más frecuente en Tenerife, en cambio, Gran Canaria tiene más variantes B.1.351 (beta o conocida como Sudafricana), P.1 (gamma) y B.1.617 (delta) conocidas como brasileña".

Donde el informe ha marcado algunas diferencias es en la trazabilidad de los casos y en la identificación de los contactos estrechos de los positivos.

En este sentido, la Consejería de Sanidad insiste en que un adecuado sistema de realización de pruebas, aislamiento de casos y cuarentena de contactos y la vigilancia de su cumplimiento, es fundamental para cortar las cadenas epidemiológicas de transmisión.

También se remarca en el informe que en Tenerife se han incoado un mayor número de sanciones graves de la normativa de medidas preventivas frente a la transmisión del COVID-19 con un total de 179 mientras que en Gran Canaria son 77 los expedientes abiertos en este sentido.