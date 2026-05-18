Santa Cruz de Tenerife dedica el próximo carnaval a la 'Roma Eterna', un tributo a la primera temática oficial en 1987

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado este lunes que ya tiene tema para su Carnaval de 2027, 'Roma Eterna: El Imperio del Carnaval', una propuesta creativa que rinde homenaje a los orígenes de la fiesta y pone en valor la esencia del carnaval, trayéndola al presente y proyectándola hacia el futuro, demostrando la continua evolución en la que se encuentran las carnestolendas y su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos.

La elección de esta temática no responde en esta ocasión a un proceso de votación popular, sino a una decisión de Fiestas de Santa Cruz basada en el valor simbólico e histórico que representa en la búsqueda de rendir tributo a la esencia del carnaval, recoge una nota del consistorio.

En 1987, hace 40 años, Roma marcó un antes y un después en la historia del Carnaval de Santa Cruz, al convertirse en la primera temática que dio coherencia estética y narrativa a toda la celebración, sirviendo como hilo argumental.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, destaca que "una vez más Santa Cruz demuestra que sabe evolucionar sin perder sus raíces, poniendo en valor el origen de esta fiesta que forma parte de su identidad y su forma de entender la ciudad".

Según Bermúdez, "se cumplen 40 años de una forma de hacer las cosas, de un cambio fundamental sobre cómo entendemos nuestro Carnaval, eso es lo que queremos poner en valor con una temática que apela a nuestro sentimiento de pertenencia".

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, ahonda en esa idea de una temática con la que se quiere que la ciudad siga viviendo el Carnaval" desde ese sentimiento de pertenencia, desde el orgullo" por lo que es y por lo que si capaz de "crear juntos".

Cuarenta años después, el Carnaval vuelve a ese punto de partida para dar valor al origen de un modelo que ha definido la identidad de la fiesta en su época moderna hasta la actualidad hasta el punto de convertirse en un elemento central cada edición.

A lo largo de estas cuatro décadas, la tematización anual ha permitido que se construya un lenguaje propio, creando universos únicos en cada edición que ayudan a seguir conectando con la esencia de la fiesta.

Bajo el concepto 'Roma Eterna: El Imperio del Carnaval', la ciudad se transformará en un gran escenario en el que todo girará en torno a una misma idea, Roma como un símbolo de construcción colectiva que, como el propio carnaval, ha crecido con el tiempo sin perder su identidad.

Este enfoque convierte al carnaval en un gran imperio entendido desde la fiesta: un espacio donde comparsas, murgas, reinas, rondallas, grupos coreográficos y musicales, carrozas y ciudadanía dan forma a un tejido cultural que está vivo y en continuo movimiento, con la calle como escenario principal.

El Carnaval de Santa Cruz 2027 dará comienzo oficialmente el 22 de enero con la Gala Inaugural, mientras que los actos en la calle se celebrarán del 19 al 28 de febrero tras el cambio de fechas establecido por el consistorio capitalino por razones logísticas y organizativas.