Santa Cruz de Tenerife se prepara para recibir al Papa: controles de acceso, zonas valladas y refuerzo del transporte

Reunión entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Obispado para coordinar la visita del Papa a la ciudad - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Obispado mantuvieron este viernes una reunión de coordinación para continuar avanzando en la organización de la visita del Papa León XIV a la capital tinerfeña el próximo 12 de junio y que incluirá controles de acceso, zonas valladas y refuerzo del transporte público.

A la reunión asistieron el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez; el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife; la concejal de Movilidad, Evelyn Alonso y el concejal de Fiestas, Javier Caraballero.

Por parte del Obispado participaron el obispo, Eloy Santiago; el vicario de Santa Cruz, José Manuel Yanes y el administrador diocesano, Antonio Manuel Pérez, además de distintos miembros del equipo técnico y organizativo tanto del Ayuntamiento capitalino como de la Diócesis.

Durante el encuentro se abordaron diferentes aspectos relacionados con el dispositivo de seguridad, movilidad, comunicación y logística previsto para la visita papal, una cita que movilizará a miles de personas y que requerirá un importante esfuerzo de coordinación entre administraciones, cuerpos de seguridad, empresas públicas y organización eclesiástica.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que "todos" trabaja con la "máxima coordinación y responsabilidad" para que la visita del Papa León XIV el próximo 12 de junio se desarrolle con seguridad, organización y con la "mejor acogida posible para los miles de personas que acudirán a la ciudad".

En materia de seguridad, se analizó el diseño del operativo previsto para el recorrido y los principales actos, confirmándose que en algunos tramos se recurrirá a delimitaciones mediante cinta policial y elementos urbanos, mientras que en las zonas de mayor concentración de personas sí se instalarán vallados y filtros de acceso reforzados.

Asimismo, se prevén controles escalonados en espacios sensibles como Presidencia del Gobierno, Plaza de España y los accesos al acto religioso principal.

En cuanto a la movilidad y el transporte público, tanto Titsa como Metropolitano de Tenerife trabajan ya en refuerzos especiales para facilitar los desplazamientos durante la jornada, aunque buena parte de la planificación definitiva dependerá todavía de la concreción de horarios, recorridos y restricciones de tráfico.

CAMPAÑAS INFORMATIVAS

La reunión también sirvió para coordinar las campañas informativas dirigidas a vecinos, comerciantes y ciudadanía en general.

El Ayuntamiento trabaja ya en distintas acciones de comunicación y señalización para informar con antelación sobre cortes, accesos, cambios de movilidad y recomendaciones generales, con el objetivo de ofrecer información clara, cercana y útil a toda la población, recoge una nota del consistorio.

Asimismo, se repasaron aspectos logísticos vinculados a la instalación de rampas, puestos médicos, pantallas, zonas de acceso diferenciadas para prensa y autoridades, así como la distribución de agua y material informativo para los asistentes.

Tanto el Ayuntamiento como el Obispado coincidieron en destacar la importancia de seguir avanzando de manera coordinada y mantener una comunicación constante en las próximas semanas, con el objetivo de garantizar que la visita del Papa se desarrolle con la mayor normalidad posible y se convierta en un acontecimiento histórico para la ciudad y para toda Canarias.