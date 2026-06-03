Santa Cruz de Tenerife reordena aparcamientos en más de una veintena de vías ante la visita del Papa

May 20, 2026. Vatican City - POLE LEO XIV during the Wednesday General Audience with BARTOLOMEO I (Demistros Archontonis) Ecumenical Patriarch of the Armenian Orthodox Apostolic Church in St. Peter's Square at the Vatican. ÂEvandroInetti_via ZUMA Wir - Evandro Inetti / Zuma Press / Europa Press / Conta

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad, y en coordinación con la Policía Local, pondrá en marcha un dispositivo especial de movilidad y seguridad con motivo de la visita del papa León XIV, que contempla la reordenación de estacionamientos en más de una veintena de vías.

Este dispositivo se aplicará desde las 00.05 horas del 12 de junio hasta la finalización del evento, a excepción del párking de la plataforma interior de la avenida Marítima, donde se ubica el rastro, que se cerrará a los vehículos desde las 15.00 horas del 7 de junio.

La supresión de estacionamientos afectará a la avenida Tres de Mayo, en sentido ascendente, desde la Glorieta Manuel Bethencourt del Río hasta la Turboglorieta del Rotary Club, con el fin de destinar dicha vía a un carril para uso exclusivo de guaguas.

También se prohibirá aparcar en las calles Áurea Díaz Flores Hernández, en el margen izquierdo en sentido hacia la avenida Tres de Mayo, así como en las proximidades al Colegio La Salle, donde está previsto que el papa cambie de vehículo para iniciar el recorrido por la ciudad.

Para ello, se prohibirá aparcar en ambos márgenes de la calle Leoncio Rodríguez, así como en el margen izquierdo de la calle Cervantes, ambas en el lateral de la plaza Poeta Luis Feria, así como en el margen derecho de la calle José Rodríguez Ramírez, recoge una nota del Ayuntamiento.

La prohibición de estacionar afectará al recorrido que hará el pontífice, que incluye las calles Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina, así como en la plaza del Cabildo.

Otra de las vías afectadas a partir de las 00.05 horas del día 12 será la avenida Marítima, en la zona del lateral del Cabildo, así como la zona de la plaza de Europa y el edificio de Hacienda; la calle Adán Martín Menis, en el tramo comprendido entre las calles Celia Cruz y avenida de la Constitución, así como las calles Vicente Álvarez Pedreira, Ermita de Regla, Víctor Zurita Soler y la avenida José Martí.

Estas prohibiciones y en el mismo horario se harán extensivas al párking del Parque Marítimo, que se destinará al estacionamiento de vehículos y PMR autorizados, así como de guaguas.

Tampoco se podrá aparcar en los parkings del Palmetum, de la explanada del Intercambiador y en la de tierra del Recinto Ferial.

Al margen del área en la que se desarrollará la visita papal, se eliminarán estacionamientos en el mismo tramo horario en los alrededores de la Comisaría de la Policía Nacional, concretamente en los laterales del edificio que incluyen las calles Robayna, Jesús y María y Pérez de Rozas.

Las afectaciones alcanzarán también a la zona de Presidencia del Gobierno de Canarias, prohibiendo el estacionamiento en la avenida Bravo Murillo, entre las calles José Manuel Guimerá y la avenida San Sebastián, y en la calle José Manuel Guimerá, entre las calles Glorieta Tres de Mayo, El Cabo y Bravo Murillo.