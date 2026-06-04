Santa Cruz de Tenerife ultima la visita del Papa con reparto de gorras, pulseras, abanicos y banderas de bienvenida

June 3, 2026, Vatican City, VATICAN CITY: Pope Leo XIV greets faithful at the end of his weekly general audience in St. Peter Square, Vatican City, 3 June 2026..ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI,Image: 1107505848, License: Rights-managed, Restrictions: * Italy Righ - Maurizio Brambatti / Zuma Press / Europa Press / C

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ultima los preparativos para recibir el próximo 12 de junio la histórica visita del Papa León XIV, entre ellos, el reparto de 10.000 gorras, 10.000 pulseras y 10.000 abanicos conmemorativos de la visita papal, así como la distribución de 50.000 botellas de agua para garantizar la hidratación de las personas asistentes durante la jornada.

La ciudad también lucirá una imagen especial para la ocasión y a lo largo del recorrido previsto se instalarán banderolas de bienvenida con la imagen del Papa León XIV, mientras que la fachada del Ayuntamiento y uno de los principales accesos a la capital contarán con carteles de gran formato para dar la bienvenida al Santo Padre y a los miles de fieles y visitantes que llegarán a Santa Cruz.

Asimismo, el reloj de flores del Parque García Sanabria y diferentes jardines municipales serán acondicionados con los colores representativos del Estado de la Ciudad del Vaticano, reforzando el carácter simbólico y solemne de esta visita histórica.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó la importancia de este acontecimiento para la ciudad y aseguró que se vivirá una "jornada histórica" para Santa Cruz.

"Estamos trabajando con la máxima implicación para que la ciudad esté a la altura de un acontecimiento de esta magnitud, ofreciendo una acogida ejemplar y garantizando que tanto los vecinos como las personas que nos visiten puedan disfrutar de este momento único en las mejores condiciones", señaló.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, indicó que se trata de que toda la ciudad participe de esta "celebración histórica".

"Hemos preparado una ambientación especial a lo largo del recorrido y en distintos puntos estratégicos de Santa Cruz para que la visita del Papa León XIV se viva en cada rincón de la capital y quede en el recuerdo de todos", indicó.

La concejal de Empleo, Comercio y Turismo, Carmen Dolores Hernández, subrayó la repercusión económica y promocional que tendrá la presencia del Pontífice.

"La visita del Papa supondrá un importante impulso para la actividad comercial, turística y de servicios de nuestra ciudad. Además de la relevancia institucional y social del evento, Santa Cruz tendrá una extraordinaria proyección internacional que contribuirá a reforzar su posicionamiento como destino capaz de acoger grandes acontecimientos", comentó.

Pensando en aquellas personas que no puedan acceder a la explanada portuaria, el recinto principal donde tendrá lugar la celebración religiosa, el consistorio instalará una pantalla gigante con sistema de sonido en un espacio próximo al lugar del evento, cuya ubicación definitiva se encuentra pendiente de confirmación técnica, detalla el Ayuntamiento en una nota.

Esta infraestructura permitirá seguir en directo la misa presidida por el Papa León XIV desde un espacio habilitado para el público.