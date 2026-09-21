Santa María de Guía (Gran Canaria) se convierte este domingo en el punto de encuentro del turismo

Presentación de la celebración del Día Mundial del Turismo en Guía - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Santa María de Guía (Gran Canaria) se convertirá este domingo, 27 de septiembre, en el punto de encuentro del turismo del Norte de Gran Canaria con motivo del Día Mundial del Turismo 2026, una celebración organizada por Turismo de Gran Canaria, la Mancomunidad del Norte y el Ayuntamiento de Santa María de Guía, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Gran Canaria.

La jornada tendrá como eje central la inteligencia artificial y la transformación digital del sector, en línea con el lema elegido este año por la Organización Mundial del Turismo (OMT): 'Agenda Digital e Inteligencia Artificial para rediseñar el turismo', según ha informado la institución insular en nota de prensa.

El programa comenzará a las 10.00 y se extenderá hasta las 14.00 horas en el entorno de la Plaza Grande del casco histórico de Santa María de Guía, donde los once municipios de la Mancomunidad del Norte, junto con Turismo de Gran Canaria, mostrarán a través de diferentes stands su oferta turística, cultural, gastronómica y de ocio.

Además habrá dos gynkanas virtuales por los recursos turísticos de Santa María de Guía y se hará entrega de los Premios de Reconocimiento del Turismo del Norte de Gran Canaria 2026.

El consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, ha resaltado que Guía "se convertirá en un punto de encuentro" para celebrar el turismo "y pensar el turismo que viene con la inteligencia artificial como una herramienta que está transformando la forma de viajar, promocionar los destinos y relacionarse con el sector".

Si bien Álamo ha matizado que la transformación tecnológica "debe mantener a las personas y al territorio en el centro". Añadió que el Norte cuenta con elementos "diferenciales que ninguna" tecnología puede sustituir, entre los que citó su paisaje, gastronomía, naturaleza, patrimonio e identidad.