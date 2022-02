Santana alerta de "crisis humanitaria" con los menores migrantes y pide por tercera vez reunirse con Escrivá

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana (Sí Podemos), ha advertido este martes de que en las islas se vive una "crisis humanitaria" derivada de la continua llegada de menores migrantes no acompañados hasta sumar un total de 2.819 bajo tutela de la comunidad autónoma.

En respuesta a preguntas de su grupo y de ASG en la sesión de control ha insistido en reclamar un "reparto responsable" de menores entre las comunidades autónomas pues ya "no es cuestión de solidaridad sino de corresponsabilidad".

Ha dicho que ha solicitado por tercera vez una reunión con el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, y que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, va a incluir en la próxima comisión interterritorial el protocolo de distribución de menores, que e ha retrasado por los "problemas" que plantean algunas comunidades.

Santana ha indicado también que han solicitado otra reunión con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que técnicos de unidades de infancia puedan acudir a pie de muelle a certificar si los migrantes llegados son menores dado que hay más de 1.300 que se duda de su edad y se ha detectado un caso de un hombre de 46 años que vive acogido en un centro tutelado.

En ese sentido, ha valorado el compromiso del delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, de dedicar más personal a las pruebas óseas para determinar la edad de los migrantes.

La consejera ha insistido en que Canarias es "frontera sur" de España y por ello entiende que tanto el Gobierno central, junto a las autonomías, como la Unión Europea (UE), deben corresponsabilizarse en la gestión.

Ha señalado que les da igual que les "critiquen" por reclamar este asunto a formaciones del mismo color político en el Gobierno central pero ha dejado claro "pese a quien le pese, por delante está Canarias".

María del Río (Sí Podemos) ha indicado que a los menores migrantes no acompañados "se les ha atendido de manera impecable" pero ha avisado de que Canarias ha llegado a un "momento límite" y no puede "seguir acogiendo más".

CORRESPONSABILIDAD DE LAS CCAA

"Es necesario que todos se corresponsabilicen y asuman ser parte de la solución, es prioritario actualizar el modelo de gestión y un mecanismo estatal que pase de la solidaridad voluntaria a un compromiso responsable", ha destacado.

Ha insistido en que en las islas hay una "emergencia social y humanitaria" que "trasciende a colores de partidos políticos y administraciones" por lo que pide "ayuda" a la UE, el Gobierno central y las comunidades autónomas.

Casimiro Curbelo, portavoz de ASG, ha dicho que la migración es un "tema de Estado" y los partidos políticos deben tener un "debate sosegado y de cooperación" porque a Canarias la han dejado sola en la atención a los menores migrantes.

"Somos humanos y atendemos siempre a los menores, haya dificultades o no pero se requiere que todos estemos a una porque no es razonable que algunas comunidades miren para otro lado, hay que modificar la ley, si no, el caos reinará en el futuro porque no hay capacidad para atender, nos vamos a desbordar", ha indicado, subrayando que "este tema no puede esperar ni un minuto más".