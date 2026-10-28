Satse Canarias alerta sobre la "saturación" en las Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria

Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria - CEDIOD POR SATSE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Satse Canarias ha alertado sobre la "grave situación" de "saturación" que atraviesa el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde alrededor de 60 pacientes permanecían este pendientes de ingreso hospitalario sin poder ser trasladados a una planta por falta de camas disponibles.

Así lo ha informado el Sindicato de Enfermería en un comunicado en el que ha apuntado que esta situación tiene "consecuencias directas" tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios.

Al respecto, incidió en que decenas de enfermos se ven obligados a permanecer durante horas, e incluso días, en camillas colocadas en los pasillos de Urgencias, un espacio que no está diseñado para estancias prolongadas, sino para una atención transitoria.

De esta manera, Satse ha tildado de "muy grave" que personas que precisan ingreso hospitalario permanezcan bloqueadas en Urgencias en unas condiciones que afectan "a su intimidad, su descanso y su dignidad".

"Los pasillos no son un lugar adecuado para afrontar un proceso de enfermedad, recibir información clínica sensible o estar acompañado por los familiares con las garantías que merecen los pacientes", expuso el sindicato.

Por su parte, ha recordado que el pasado 30 de septiembre ya trasladó a la Gerencia del centro la necesidad de anticiparse a los previsibles incrementos de presión asistencial y adoptar medidas preventivas para evitar situaciones como la que se está viviendo en la actualidad.

En este sentido, ha reclamado una "respuesta inmediata" que permita agilizar los ingresos hospitalarios, optimizar la disponibilidad de camas y reforzar los recursos necesarios para reducir la presión existente sobre las Urgencias.

Además, Satse ha resaltado el impacto que esta situación tiene sobre las enfermeras, "que continúan prestando cuidados en un entorno marcado por la sobrecarga asistencial, la falta de espacios adecuados y la necesidad de atender simultáneamente a pacientes distribuidos entre boxes, áreas de observación y zonas habilitadas de forma improvisada en los propios pasillos".

Finalmente, la organización sindical aseguró que continuará realizando un seguimiento permanente de la situación y reclamando soluciones que eviten que pacientes y profesionales sigan soportando las consecuencias de una "falta de planificación" que vuelve a poner a prueba la capacidad asistencial del centro.