Save The Children insta al Parlamento canario a "actualizar y blindar" el pacto por la infancia para combatir la pobreza

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 May. (EUROPA PRESS) -

La directora de Influencia y Desarrollo Territorial en Save the Children España, Catalina Perazzo, ha instado este martes al Parlamento de Canarias a "actualizar y blindar" el Pacto Canario por la Infancia aprobado en 2014.

En una comparecencia ante la comisión de estudio de la pobreza infantil en las islas ha apelado al "consenso" alcanzado en la Cámara en torno al pacto por la inmigración para dar un "nuevo impulso institucional" a este acuerdo.

Ha descrito la situación en el archipiélago como la "agudización local" de una "anomalía nacional", que ha apoyado con datos como que cuatro de cada diez años están bajo el umbral de la pobreza, lo que supone unos 91.000 niños, en seis de cada diez familias hay dificultades para llegar a fin de mes y hay una "pobreza laboral intensiva".

De hecho, ha tildado de "asfixiante" el coste del alquiler en Canarias, con una subida del 68% en la última década, casi el doble que en el resto del país.

Perazzo ha comentado también que hay "infrafinanciación" en la lucha contra la pobreza infantil --solo se dedica el 1,4% del PIB, por debajo de la media de la UE-- y una "ineficiencia" porque el modelo de deducciones fiscales no llega a todas las familias y sería preferible aumentar las transferencias directas de renta.

En esa línea ha solicitado el refuerzo de la renta canaria de ciudadanía y que sea compatible con otras ayudas estatales, que se creen complementos específicos según necesidades y una "ventanilla única" para tramitar todo tipo de ayudas y subvenciones.

Igualmente ha instado a "reforzar" los servicios sociales pues no se trata solo de atender a las familias en situación de pobreza sino de "evitar" que caigan en la pobreza.

Además, ante un coste anual aproximado de 9.000 euros por niño --algo más de 750 euros al mes--, ha propuesto implantar la ayuda universal por crianza, dado que España es uno de los pocos países que aún no la han desarrollado.

Ha pedido también que las becas escolares se otorguen al principio del curso para que las familias no tengan que adelantar el dinero y aumentar la cobertura por comedor escolar, dado que aunque en Canarias está por encima de la media nacional, aún es "insuficiente".

Desde Save The Children admiten que la pobreza infantil es "multicausal" y no hay una "fórmula mágica", de tal forma que hace falta un "enfoque integral" para encontrar soluciones y fortalecer los servicios sociales "es clave".

Por eso ha insistido en que actualizar el pacto canario por la infancia será un "salto cualitativo" para mejorar las políticas de lucha contra la pobreza.

En cuanto a la infancia migrante ha solicitado que todos los menores no acompañados tengan acceso al padrón municipal y ha mostrado su preocupación con los extutelados, ya que muchos acaban "condenados al sinhogarismo", y con el retraso en la tramitación de expedientes.

En ese sentido ha reclamado vías "legales y seguras" para la inmigración "sin tener que jugarse la vida", entre otras cosas porque España "necesita a la inmigración".