El SCS activa la próxima semana nuevos espacios itinerantes para facilitar la donación regular de sangre

Archivo - Hemodonación y Hemoterapia acercará la donación de sangre a diferentes municipios de Canarias la próxima semana - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) recuerda esta semana a la ciudadanía la importancia de donar sangre de manera regular, al menos dos veces al año, para garantizar las reservas necesarias de hemoderivados que permiten atender intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes, urgencias y otras muchas necesidades asistenciales en los hospitales de Canarias.

De este modo, con el objetivo de facilitar la participación de la población, el SCS desplegará la próxima semana diversos dispositivos móviles y mantendrá operativos los puntos fijos de extracción en todas las islas.

Este sábado, y dentro de las actividades del Día Mundial del Donante de Sangre que se conmemora el 14 de junio, tendrá lugar la III Maratón de donación de Telde, en Gran Canaria. La unidad móvil estará activa en la plaza de San Juan de 9:30 a 14:00 y de 15:00 a 20:30 horas.

En el caso de Santa Cruz de Tenerife, también mañana se podrá donar en la unidad móvil habilitada junto al Centro Comercial Meridiano de 9:15 a 14:00 y de 15:45 a 20:30 horas.

Asimismo, se podrá donar en el Hospital Universitario de Canarias el sábado de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas y el domingo de 8:30 a 21:30 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

Al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se podrá acudir sin cita previa el sábado de 9:00 a 13:00 horas. El teléfono de contacto es el 922 602 060.

Por último, mañana se podrá donar en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria de 10:00 a 19:30 horas.

EN TENERIFE

El 15 y 16 de junio estará activa una unidad móvil en el Ayuntamiento de Buenavista del Norte de 9:45 a 13:00 y de 16:45 a 20:00 horas.

En el municipio de La Laguna, se podrá donar, también lunes y martes, en el dispositivo habilitado en la Avenida de Los Majuelos de El Cardonal. El horario será lunes de 9:30 a 14:00 y de 15:45 a 21:00 y martes de 9:15 a 14:00 y de 15:45 a 20:45 horas.

El miércoles el equipo se trasladará hasta el centro deportivo SNY BOX de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:30 horas. El jueves y viernes la unidad móvil se trasladará hasta la Catedral de San Cristóbal de La Laguna de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:30 horas.

De lunes a viernes abrirá el punto de donación del Centro Comercial El Trompo, en La Orotava. El lunes estará operativo de 10:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:30 y de martes a viernes de 9:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:30 horas.

El miércoles un equipo de extracción se trasladará hasta la trasera de la iglesia de Los Silos de 9:45 a 13:00 y de 16:45 a 20:00 horas.

El día 18 una unidad móvil se desplazará hasta Garachico, concretamente, hasta la avenida Tomé Cano, 8, junto al Castillo, de 9:15 a 13:00 y de 16:45 a 20:00 horas.

El viernes la unidad móvil visitará el Centro de Formación de El Tanque de 9:30 a 13:15 y de 16:30 a 19:30 horas.El sábado, 20 de junio, habrá una campaña de donación con los miembros de la Iglesia Adventista en San Isidro. Será de 9:15 a 13:30 horas.

Además de estas campañas, se puede donar en el punto fijo de donación de sangre de Santa Cruz de Tenerife, situado en Méndez Núñez, de lunes a viernes de 8:15 a 20:30 horas (excepto festivos).

CAMPAÑAS EN GRAN CANARIA Y FUERTEVENTURA

Del 15 al 18 de junio se podrá donar en la unidad móvil habilitada en la Plaza de San Gregorio de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:30 horas.

El lunes se ubicará un dispositivo móvil en Ikea La Mareta de 9:00 a 13:00 horas y en el Centro Comercial Alcampo se podrá donar de 16:00 a 20:45 horas. En este espacio comercial también se podrá donar el viernes de 9:00 a 13:45 horas.

Del 16 al 18 de junio se habilitará una unidad móvil junto al Ayuntamiento de Moya. El martes y miércoles el horario será de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:30 y el jueves de 16:15 a 20:30 horas.

El miércoles tendrá lugar una campaña de donación con el grupo Felix Santiago Melián, en Santa María de Guía, de 9:00 a 13:30 horas.

El jueves y viernes se realizará una colecta para el personal de la Base Alemán Ramírez. Será de 9:00 a 14:00 horas. El jueves será el turno de Plocan Taliarte, en Telde, de 9:00 a 13:45 horas.

El 19 de junio se podrá donar en el Centro de Hípica de Arucas de 16:30 a 20:30 y en Lopesan Ágora Interclub, en San Bartolomé de Tirajana, de 9:30 a 13:15 y de 16:30 a 20:00 horas.

En Fuerteventura, la plaza de los Pescadores, en Pájara, acogerá la próxima semana un punto de donación. El horario será lunes, martes y miércoles de 16:30 a 20:00 horas y el jueves y viernes de 9:30 a 13:00 horas.

Para poder donar sangre es necesario cumplir algunos requisitos básicos: tener entre dieciocho y 65 años (hasta sesenta si es su primera donación), pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada.