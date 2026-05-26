El SCS adjudica la construcción del edificio de terapias avanzadas del Hospital Dr. Negrín por 22,6 millones

Sanidad destina 22,6 millones de euros a la construcción del edificio de terapias avanzadas del Hospital Doctor Negrín - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha adjudicado por 22.611.600 euros la obra de construcción del nuevo edificio de terapias avanzadas del Complejo Hospitalario Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En un comunicado, la Consejería de Sanidad ha explicado que la actuación tendrá un plazo de ejecución de 24,5 meses, por lo que se estima que la obra esté concluida en agosto de 2028.

Mientras, la empresa adjudicataria de este contrato ha sido COPASA S.L.U, constructora que ha ejecutado las obras del Centro de Protonterapia de Galicia, por lo que cuenta con experiencia en la construcción de infraestructuras de este tipo.

Por su parte, el nuevo edificio de terapias avanzadas del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín albergará tanto un equipo de protonterapia como un ciclotrón para la producción de radiofármacos. Además, el contrato incluye el aliviadero del barranco para mejorar la canalización existente.

El cronograma establecido por el SCS para esta obra indica que las obras deberán comenzar este mes de julio, la finalización del búnker está prevista para julio de 2027, mientras que la instalación del equipamiento debería comenzar en septiembre de 2027 y estar finalizado en agosto de 2028.

TRES PLANTAS EN SUPERFICIE Y DOS SEMISÓTANOS

Con todo, el nuevo edificio se construirá en un parcela de la esquina suroeste del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, con una superficie total de 4.300 metros cuadrados y estructurado en tres plantas en superficie y dos semisótanos.

El ciclotrón estará situado en la planta -1 del edificio de Protonterapia, en los recintos específicamente diseñados para su alojamiento, accesos , servicios y sistemas de protección propios.

La construcción del edificio de terapias avanzadas se estructura en la ejecución de tres unidades de obras: el edificio de protonterapia, la disposición y acondicionamiento del recinto técnico de la planta -1, montaje y puesta a prueba inicial del equipo del ciclotrón y la actuación hidráulica y movimiento de tierra para la disposición de un bypass para canalización y desvío del barranco.

Estos planes de obra se integran en un programa constructivo con fases concatenadas y solapadas para la disposición final del conjunto del nuevo edificio de Terapias Avanzadas.

MEJORA EN LA ATENCIÓN ONCOLÓGICA

Además, Sanidad apuntó que la construcción de este edificio es indispensable para mejorar la atención a los pacientes oncológicos de las islas, al permitir la incorporación de los tratamientos de protonterapia, que no se ofertan actualmente en ningún hospital público del país, y la producción local de isótopos, lo que evitará la dependencia histórica de Canarias de centros peninsulares.

La protonterapia figura entre los tratamientos que han demostrado su eficacia contra el cáncer porque utiliza protones, en vez de rayos X o electrones, y permite una liberación más localizada de la radiación, lo que adquiere especial relevancia en pacientes con larga supervivencia, especialmente en la edad pediátrica.

En cuanto al ciclotrón, se trata de una avanzada tecnología que desempeña un papel vital en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Los isótopos que produce, carbono-11 y yodo-124, se utilizan en radioterapia para administrar radiación dirigida a las células cancerosas, lo que minimiza el daño a los tejidos sanos circundantes y lo convierte en una opción de tratamiento más precisa y eficaz.