El SCS asiste a unas 60 personas sin hogar y con adicciones en Las Palmas de Gran Canaria a través del proyecto 'Mejora'

El SCS asiste a unas 60 personas sin hogar y con adicciones en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR SCS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Servicio Canario de la Salud asiste sólo en Las Palmas de Gran Canaria a unas 60 personas dentro del proyecto 'Mejora', destinado a ofrecer atención sociosanitaria a las personas más vulnerables, especialmente aquellas que viven en la calle y presentan problemas de adicciones o de salud mental.

Según informa la Consejería de Sanidad, el objetivo de este proyecto es desplegar equipos de profesionales a pie de calle, para proporcionar a estas personas atención especializada en salud mental y adicciones.

Por su parte, el proyecto 'Mejora', iniciativa pilotada en Las Palmas de Gran Canaria en colaboración con la Fundación Canaria Yrichen, comenzó su actividad en noviembre de 2025.

Desde entonces se han realizado entrevistas, seguimiento y acompañamiento individual con profesionales a 60 personas en situación de sinhogarismo y un total de quince mujeres participaron en las sesiones de perspectiva de género dentro de este proyecto.

Sanidad ha recordado que el pasado mes de junio se puso en marcha en Santa Cruz de Tenerife una iniciativa similar, el llamado 'Proyecto puentes en salud: acompañamiento en reducción de daños con enfoque de género para personas en situación de sinhogarismo en la isla de Tenerife', desarrollado en colaboración con Médicos del Mundo Canarias.

IMPLANTACIÓN Y ACCIONES

Para el desarrollo de estos proyectos se dispone de equipos multidisciplinares que, con una unidad móvil en cada una de las capitales, recorren los espacios donde se encuentran las personas más vulnerables para prestar atención sanitaria y psicosocial, acompañamiento y derivación a los recursos de las red pública.

También realizan acciones para la evaluación de resultados y propuestas de avance, con la creación de una comisión de seguimiento y la realización de una memoria anual.

Además, el SCS continúa trabajando para extender iniciativas similares a otros municipios del archipiélago para dar respuesta a las necesidades del resto de localidades.

De esta forma, se refuerza el compromiso del SCS con la atención comunitaria, la reducción de daños y la incorporación de la perspectiva de género en los servicios dirigidos a las personas sin hogar.