El SCS habilita este Día de Canarias varios puntos de donación de sangre en Tenerife y Gran Canaria

Unidad móvil de donación de sangre del SCS - CEDIDO POR SCS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) habilitará este sábado, 30 de mayo, Día de Canarias, varios puntos de donación de sangre en las islas de Tenerife y de Gran Canaria.

Así lo ha indicado la Consejería de Sanidad, que recuerda a la población la importancia de donar sangre de forma periódica para garantizar el suministro necesario de hemoderivados en los centros hospitalarios de Canarias.

De esta manera, este sábado se podrá donar en Agüimes, Gran Canaria. Concretamente, en el evento 'El folklore dona sangre a la vida', que tendrá lugar en la Plaza del Rosario de 10.00 a 15.00 horas.

En el caso de Tenerife, también se podrá donar en la calle de La Marina, en la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife, de 09.45 a 14.00 y de 15.30 a 20.00 horas. Al día siguiente, el domingo tendrá lugar una colecta en la Plaza de la Catedral de La Laguna. Será de 09.45 a 13.45 horas.

Asimismo, se podrá donar en el Hospital Universitario de Canarias el sábado de 08.30 a 14.30 y de 15.30 a 20.00 y el domingo de 08.30 a 21.30 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

Al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se podrá acudir el sábado de 09.00 a 13.00 horas. El teléfono de contacto es el 922 602 060.

Este sábado también se podrá donar en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria de 10.00 a 19.30 horas y en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín de 09.00 a 14.00 horas.

REQUISITOS PARA DONAR

Para poder donar sangre es necesario cumplir algunos requisitos básicos: tener entre 18 y 65 años (hasta sesenta si es su primera donación), pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada.

Ante cualquier duda, se puede llamar al teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 o consultar a través de la web efectodonacion.com.

Finalmente, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia ha recordado que continuará activando distintos puntos de donación durante la próxima semana.