El SCS incide en la importancia de donar sangre y recuerda que cuenta con más de 25 puntos fijos y móviles en Canarias - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha incidido en la importancia de donar sangre por un ser un acto de solidaridad que si convierte en un hábito social salva vidas, por lo que ha recordado que cuenta con más de 25 puntos fijos y móviles para hacerlo en el archipiélago.

En este sentido, especialistas y responsables sanitarios coinciden en que la donación representa un comportamiento cívico y saludable, basado en la responsabilidad, la empatía y el compromiso con el bienestar colectivo.

Así, los donantes, con su constancia, convierten la solidaridad en una práctica habitual que contribuye a proteger la vida de miles de personas, según ha informado la Consejería de Sanidad.

La importancia de este gesto radica en un hecho fundamental: la sangre no se fabrica y tiene una vida útil limitada. No existe ninguna máquina capaz de imitarla, ni laboratorio que pueda producirla. La única fuente posible son las personas que deciden donar.

Por ello, cada donante se convierte en un recurso esencial e irreemplazable para el funcionamiento del sistema sanitario y la atención a los pacientes.

En cualquier momento, alguien puede necesitar una transfusión. Puede tratarse de una víctima de accidente, un paciente oncológico, una madre con complicaciones en el parto, un niño con una enfermedad congénita, una persona con leucemia o un paciente que va a someterse a una intervención quirúrgica. En todas esas situaciones, la donación de sangre se convierte en un elemento clave para salvar vidas.

MÁS DE 25 PUNTOS FIJOS Y MÓVILES

Por su parte, en Canarias, la ciudadanía dispone de 17 puntos fijos de donación de sangre distribuidos por todas las islas, a los que se suman cinco unidades móviles que recorren el archipiélago en campañas programadas, visitando municipios, centros educativos, empresas e instituciones, con el objetivo de acercar la donación a la población y garantizar el abastecimiento continuo de la red hospitalaria pública.

En cada provincia, además, pueden habilitarse hasta dos colectas extraordinarias adicionales --cuatro en total-- como dispositivos móviles con camillas, lo que eleva a 26 la capacidad máxima de puntos operativos de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia.

Para poder ser donante de sangre hay que cumplir unos requisitos indispensables. Es necesario tener entre dieciocho y 65 años (hasta 60 si es su primera donación), pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada.

Finalmente, con el objetivo de resolver cualquier duda, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno de Canarias cuenta con un teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061.