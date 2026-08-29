El SCS refuerza la presencia de sus unidades móviles ante el descenso habitual de la donaciones de sangre en verano

Unidad móvil de donación de sangre - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) continuará reforzando su presencia con unidades móviles y puntos fijos de donación por todo el archipiélago ante el descenso habitual de las donaciones de sangre durante el verano.

En una nota de prensa, la Consejería de Sanidad ha recordado la importancia de acudir a donar sangre de forma regular, al menos dos veces al año, para contribuir a garantizar unas reservas suficientes que permitan atender las necesidades asistenciales, especialmente durante los meses de verano, cuando las donaciones suelen descender.

Por ello, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia desplegará la próxima semana una amplia red de unidades móviles de extracción en distintos municipios del archipiélago y mantendrá operativos los puntos fijos de donación distribuidos por todas las islas.

Antes, este sábado se puede donar en Tenerife, concretamente, en la unidad móvil situada en la Plaza de la Catedral, en horario de 10.00 a 13.45.

En el caso de Gran Canaria, también mañana se podrá donar en la unidad ubicada en la avenida Mesa y López, a la altura del número cuarenta, de 09.30 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Además, los puntos de donación hospitalarios del SCS estarán abiertos mañana. El del Hospital Universitario Insular estará operativo este sábado de 09.30 a 14.00 horas.

Asimismo, se podrá donar en el Hospital Universitario de Canarias el sábado de 08.30 a 14.30 y de 15.30 a 20.00 y el domingo de 08.30 a 21:30 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

También estará operativo sin cita previa el punto de donación del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria el sábado atenderá de 09.00 a 13.00 horas. El teléfono de contacto es el 922 602 060.

REQUISITOS PARA DONAR

Para poder donar sangre es necesario cumplir algunos requisitos básicos: tener entre 18 y 65 años (hasta 60 si es su primera donación), pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada.

Finalmente, Sanidad ha indicado que ante cualquier duda, se puede llamar al teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 o consultar a través de la web efectodonacion.com.