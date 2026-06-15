El sector audiovisual genera 440 millones en Canarias en 2025

Acto de presentación de datos de impacto económico del sector audiovisual en Canarias en 2025 - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los rodajes de cine y televisión generaron un impacto económico directo en Canarias de 432 millones de euros en 2025, una cifra que asciende a los 440 millones de euros si se incorpora el subsector de la publicidad.

Este volumen financiero fue inyectado a través de un total de 180 producciones registradas, lo que supone un incremento de 30 proyectos (un 17% más) respecto al balance del año precedente, según datos hechos públicos este lunes por Proexca.

Del total de obras desarrolladas, 134 corresponden a producciones españolas (74%) y 46 a proyectos de carácter internacional (26%).

"El sector audiovisual en Canarias ha experimentado una transformación estructural profunda, transitando de forma acelerada desde un modelo de prestación de servicios de rodaje en exteriores a la consolidación de un ecosistema industrial completo, tecnológico y de valor añadido", ha señalado Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia y presidente de la compañía pública.

En esa línea, ha comentado que "el análisis de los datos económicos recientes confirma que la industria audiovisual no representa una tendencia coyuntural, sino un motor estratégico de diversificación económica, generación de empleo altamente cualificado y atracción de inversión internacional en el archipiélago".

Igualmente, avanzó cómo el sector se encuentra "ante unos meses de actividad frenética para los cuales el sector se ha preparado", hasta el punto de que todos están "cohesionados" y con ganas de dar su "mejor versión" ante los principales eventos internacionales de subsectores como la animación, VFX y videojuegos.

Un subsector, el de la animación, que constituye otro ejemplo "del talento, creatividad y profesionalidad que tenemos en Canarias", resaltó Cristóbal de la Rosa, viceconsejero de Cultura.

"Solo hay que mirar los reconocimientos que están obteniendo las producciones de animación hechas en las islas en los dos últimos años, como el Goya y el Quirino, entre otros premios, de 'Mariposas Negras', el Goya a mejor corto de animación de 'Cafuné', o las seis candidaturas de 'Heidi, El rescate del lince' en la última edición", repasó el titular de Innovación Cultural.

La ZEC es sin duda un gran atractivo para la atracción de esta industria internacional a Canarias.

Opera de forma complementaria al marco de deducciones por rodaje, permitiendo que las productoras que se radiquen en Canarias tributen a un tipo impositivo reducido del 4% en el Impuesto sobre Sociedades, a diferencia del general del 25% aplicable en el resto del territorio español.

EJEMPLO DE DIVERSIFICACIÓN

"El audiovisual es uno de los mejores ejemplos de diversificación. Partiendo desde los rodajes, se han ido añadiendo subsectores y capas de industrias técnicas. La ZEC ha hecho en los últimos años una apuesta fuerte por la atracción de entidades que colaboren con el tejido local desarrollando IPs propias y siendo propietarios de los contenidos. Este es un cambio esencial que nos ha hecho pasar de plató a creadores y propietarios de contenidos, lo que da más estabilidad y perspectivas de futuro a la industria. Además, la estrategia audiovisual sirve de ejemplo para el desarrollo de otras industrias", ha señalado su presidente, Pablo Hernández.

Por parte del Clúster Audiovisual de Canarias, el plan sectorial firmado con Proexca es una oportunidad para que las empresas que nacieron en las islas o se han instalado aquí, puedan seguir creciendo y saliendo al exterior, ejemplificando estos planes 360º en los que el tejido empresarial canario está cohesionado bajo el mismo objetivo e integrado en las cadenas de valor globales.

"Estamos en un periodo de crecimiento en el que necesitamos contar todo lo que la industria canaria es capaz de hacer. No solo hablamos de la cantidad creciente de proyectos sino de la calidad de los mismos y, sobre todo, de los equipos humanos que los conforman, un talento que debemos promocionar en el exterior", ha señalado la gerente, Genoveva Ayala.

En este sentido, Alfonso Cabello narró los tres principales hitos que el sector tiene por delante y para los que se está preparando desde hace meses.

FERIAS

El más inminente es MIFA Annecy, el principal mercado de la animación internacional que tendrá lugar próximamente, del 23 al 26 de junio, en Annecy, Francia.

Concretamente se trata de uno de los festivales en los que Canarias viene participando y en el cual Proexca, en el marco del acuerdo firmado con el Cluster Audiovisual de Canarias, organiza la misión empresarial de animación más importante a nivel mundial.

Este año participan 17 estudios de animación de Canarias, una cifra récord.

"Es una gran oportunidad para las empresas ya que permite dar a conocer de lo que son capaces, los proyectos que están desarrollando, además de conocer de primera mano otros estudios con los que poder trazar sinergias y colaboraciones, como ha pasado en anteriores ediciones", ha subrayado Genoveva Ayala.

Canarias participa con un stand de 36 metros cuadrados, espacio para que las empresas celebren sus reuniones y donde se proyectará un video de todas las empresas participantes.

Además, será en este espacio donde un equipo de Invertir en Canarias de Proexca, junto a la ZEC, pueda narrar las ventajas de instalarse en Canarias y como el archipiélago se está convirtiendo en un referente de la industria. Este espacio permitirá abordar cuestiones concretas que presenten inversores o desarrolladores del sector interesados en las ventajas de Canarias.

A continuación, tendrá lugar la feria Mundos Digitales del 12 al 14 de julio en A Coruña, en la que participarán 4 estudios de Canarias.

Éste es uno de los encuentros de referencia para profesionales, empresas, estudiantes y agentes vinculados a la animación, VFX, contenidos digitales y nuevas tecnologías aplicadas a las industrias creativas. Su programación incluye conferencias, talleres, masterclasses, encuentros profesionales, proyecciones, feria de empleo y espacios de networking.

Después, vendrá el turno de los videojuegos con la Gamescom, en Colonia, del 25 al 30 de agosto, con la colaboración de ACADEVI y ARCADEV, las asociaciones regionales de videojuegos.

Este encuentro posiciona a los estudios en el mayor epicentro del mundo del videojuego, oportunidad para que las empresas de las islas conecten con publishers, inversores y socios estratégicos de alcance global.

Los asistentes podrán validar sus proyectos en el mercado internacional, detectar tendencias de vanguardia y cerrar acuerdos de coproducción o distribución en el área de negocios líder del sector. En esta cita habrá 15 estudios canarios.

"Después de estos tres vendrán muchos más. Comenzaremos el curso escolar con uno de los grandes del cine como es el Festival Internacional de Cine de San Sebastián del 18 al 26 de septiembre, o también abordaremos una importante misión al epicentro de la industria del videojuego como es Japón para participar en la Tokyo Game Show del 17 al 21 de septiembre", ha añadido Alfonso Cabello.