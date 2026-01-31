El sector primario clama frente a Subdelegación de Gobierno en Tenerife por la "sensibilidad" de Europa con Canarias

Concentración contra las políticas de la UE y MERCOSUR - MUNICIPALISTAS PRIMERO CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Agricultures y Ganaderos de Canarias (Asaga) ha convocado, desde las 11.00 horas de este sábado, a una concentración del sector a las puertas de Subdelegación del Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife, "en defensa" del las singularidades y derechos del campo canario ante las "incertidumbres" del nuevo acuerdo con Mercosur y la propuesta del nuevo plan financiero plurianual europeo 2028-2034.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de Asaga Canarias, Theo Hernández, ha incidido en las peticiones de un sector "preocupado" tras el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, reiterando el clamor del campo canario de que "ese tipo de acuerdos comerciales se hagan con las mismas reglas, con las mismas normativas de cara a la seguridad alimentaria, medioambiental y de bienestar animal", sencillamente para poder "competir" con estos países.

"Tenemos que seguir haciendo presión con este tipo de concentraciones. Parece que ya están dando resultados las manifestaciones que se iniciaron el 18 de diciembre en Bruselas, pues han hecho que muchos eurodiputados se sensibilicen con el sector agrario en Europa", ha señalado Hernández, que ha celebrado el freno del Parlamento de Europeo, en tribunales, a dicho acuerdo.

Sin embargo, ha continuado Hernández, a pesar de estos pequeños cambios, Asaga defiende "seguir" en la protesta, más aún cuando, explican, la presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen, "ya comunicó que incluso solicitará la aplicación provisional de este acuerdo" y que, además, seguirá firmando otros simulares.

"Lo que pedimos los productores europeos es que ese tipo de acuerdos comerciales se hagan con las mismas reglas, con las mismas normativas de cara a la seguridad alimentaria, medioambiental y de bienestar animal. Si no, es imposible competir con estos países. Al final es la misma comida que vamos a ingerir", ha advertido.

Además, de forma especial en Canarias, el sector está "muy preocupado" ante el cambio que pueda "suceder" a partir de 2028, con la entrada del nuevo plan financiero plurianual, ya que en él podrían "diluirse" ayudas importantes para el sector, como las relativas al POSEI (Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad) para las regiones ultraperiféricas. "Eso sí puede ser el batacazo final a la producción agraria en Canarias", ha dicho.

"No queremos que esto sea un marco nacional, es decir, que cada país miembro distribuya casi que a su antojo, con un dinero en una bolsa común, con muchas otras acciones, no solo exclusivamente agricultura y ganadería, como hasta ahora, sino además incluyendo vivienda, desarrollos rurales, hasta defensa, en ese mismo paquete".

De este modo, Asaga Canarias ha mostrado la "grave situación" en la que pondría a Canarias esta estructura de distribución de ayudas al sector, más aún por "cómo funciona España", que "en función de los votos en el Congreso de los Diputados, hay comunidades autónomas a las que se les hace más caso que a otras". "A nosotros, en Canarias, esto nos pondría en una grave situación", ha añadido.

SOBRE LA PROTESTA

La protesta del colectivo este sábado pretendeuna concentración del sector frente a la Subdelegación del Gobierno en Canarias en Santa Cruz. En los próximos meses, ha precisado Hernández, el sector prevé actos de tractorada en las islas.

Mientras, el encuentro de hoy pretenderá visumbrar la "grave" situación que dejará el nuevo contexto político, comercial y económico de la Unión Europea a Canarias, simulando "un entierro del sector agrario", con una 'performance' en la que productores asistentes meterán en falsos ataúdes productos canarios.