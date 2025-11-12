El sector tecnológico canario viaja a Lisboa en busca de nuevas oportunidades de negocio en la Web Summit - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de Canarias, encabezada por Proexca, con el Clúster Tecnológico de Canarias y empresas de la industria, participan desde este lunes en una de las mayores ferias del sector tecnológico, la Web Summit Lisboa, con más de 70.000 asistentes en esta nueva edición.

Con 2.500 startups y 900 ponentes, la Web Summit Lisboa está considerada una de las conferencias de tecnología, emprendimiento e innovación "más grandes e influyentes del mundo", reuniendo no solo a startups, sino a inversores, líderes de la industria, expertos y medios de comunicación, según informa el Ejecutivo en una nota.

En esta edición el discurso lo ha marcado la Inteligencia Artificial (IA) y su impacto en diversos sectores. También se ha puesto la vista en la tecnología y el liderazgo de China en campos como la IA.

Asimismo, a través del acuerdo sectorial entre Proexca y el Clúster Tecnológico de Canarias, han podido acudir a esta cita las startups canarias CTSI y Qraneos, que han participado en el pabellón del ICEX de España. Además, ha acudido una tercera empresa canaria, Maska, startup de sostenibilidad.

LAS EMPRESAS

El director legal de Qraneos, Adrián Mendoza, ha valorado "muy positivamente" la agenda de reuniones que está manteniendo. "Nos ha servido para generar contactos tanto de posibles clientes, como inversores y colaboradores que nos ayudarán a que nuestro desarrollo sea una realidad. En una jornada muy intensa hemos tenido más de 15 encuentros donde hemos tenido feedback de la validación del proyecto", ha señalado.

Desde Las Palmas de Gran Canaria desarrolla su actividad Qraneos, con un enfoque en la transformación digital de los negocios. La empresa se dedica a acompañar a autónomos y PYMES en su digitalización. Esta startup se distingue por su apuesta en proyectos que integran IA y Big Data en sus soluciones de gestión empresarial.

Destaca el Gobierno regional que, en concreto, buscan desarrollar plataformas inteligentes y soluciones SaaS (Software as a Service) escalables. Se posiciona, asimismo, como un socio tecnológico integral, especialmente para las PYMES, buscando modernizar sus operaciones y aumentar su competitividad a través de la tecnología.

Por su parte, la startup CTSI tiene un enfoque "radicalmente distinto". Su cliente es la administración pública y su misión es ser el socio tecnológico estratégico de gobiernos y organismos para impulsar su transformación digital y mejorar la eficiencia de los servicios a la ciudadanía. La empresa, comentan, ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, triplicando su plantilla entre 2020 y 2025.

Han obtenido certificaciones de alta relevancia como varias normas ISO (Calidad, Medioambiente, Seguridad de la Información, etc.) y la certificación ENS, lo que les confiere una gran credibilidad. Y aunque sus raíces están en Canarias, detalla el Gobierno regional que la compañía tiene un plan de internacionalización y está expandiendo sus servicios más allá del archipiélago a nivel internacional.

La tercera empresa es Maska, que ayuda a compañías a gestionar, medir y comunicar su impacto medioambiental y social. Busca facilitar la adaptación de las empresas a la normativa en materia de sostenibilidad.