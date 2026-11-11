El seguimiento de la huelga general en las gerencias del Servicio Canario de Salud es del 5,44%, según Sanidad

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado de que la huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios para este miércoles ha registrado un seguimiento en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) del 5,44% en el conjunto de categorías profesionales, tanto en el ámbito de la Atención Primaria como en el de la Hospitalaria.

De los 31.923 efectivos convocados a este paro, estaban afectados por esta convocatoria 17.838, de los que 971 la secundaron, según ha precisado el departamento regional en una nota.

Del seguimiento por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 322 de los 4.715 efectivos afectados, lo que representa un 6,83 %, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 546 de los 9.975 afectados, es decir, del 5,47%.

Por su parte, en Lanzarote han acudido al paro 35 de los 714 profesionales afectados por la huelga, el 4,90 %, y en Fuerteventura la han secundado treinta profesionales de los 1.585 afectados, lo que representa un 1,89%.

Además, en La Palma el seguimiento fue del 6,14%, puesto que acudieron a la huelga 24 de los 391 afectados; en La Gomera, la secundaron cuatro de los 341 afectados, es decir, un 1,17%, y en El Hierro, cinco de los 85 afectados, lo que representa un 5,88%.

La jornada de la mañana de este miércoles cuenta con 7.102 efectivos en servicios mínimos y se ha desarrollado sin incidencias destacables.