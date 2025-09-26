El seguimiento de la huelga de médicos en Canarias se sitúa en el 2,9%, con un total de 94 profesionales

Residentes y médicos especialistas de Urología se forman en cirugía laparoscópica - JCCM

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos y facultativos en Canarias ha sido este viernes del 2,98 por ciento, con un total de 94 profesionales que la han secundado, 13 más que en la jornada de ayer.

Según ha informado la Consejería de Sanidad en un comunicado, estaban llamados a secundar la huelga 3.159 médicos, sin embargo han sido 94 los profesionales que la han seguido.

En cuanto al seguimiento por categorías destacan que de los 2.390 profesionales de Atención Hospitalaria que podían sumarse a la huelga, la secundaron 81; mientras que de los 769 profesionales de los centros de salud en igual situación, acudieron a la huelga 13 profesionales.

De este modo, el mayor seguimiento por gerencias se produjo en la Atención Hospitalaria frente a la Atención Primaria.

Para la jornada de este viernes había designados un total de 1.039 efectivos para el cumplimiento de servicios mínimos, sin que se registraran incidencias.