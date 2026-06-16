El seguimiento de la huelga de médicos en Canarias se sitúa en un 8,10% este martes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado este martes de que la huelga de médicos convocada en toda España para protestar contra la propuesta del Ministerio de Sanidad de reforma del Estatuto Marco ha registrado un seguimiento en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) del 8,10 por ciento de los trabajadores de este grupo profesional, tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria.

En concreto, de los 7.019 efectivos convocados a la huelga, estaban afectados por esta convocatoria 4.494, de los que 364 la secundaron, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

Por áreas de salud, la secundaron en Gran Canaria 199 de los 1.874 efectivos afectados, lo que representa el 10,62 por ciento del total, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 150 de los 2.108, lo que implicó el 7,12 por ciento.

Por su parte, en Lanzarote han secundado el paro 6 de los 251 profesionales afectados por la huelga (2,39%), mientras que en Fuerteventura el seguimiento fue de 4 de los 374 afectados (1,07%) y en La Palma acudieron a la huelga 5 de los 152 afectados (3,29%).

Finalmente en El Hierro y en La Gomera no hubo ningún efectivo en huelga.

La jornada de la mañana de este martes, que cuenta con 1.232 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.