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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) se ha situado este viernes en un 4,78%, tanto en el ámbito de la Atención Primaria como en el de la Hospitalaria.

De esta forma, de los 7.359 efectivos convocados a la huelga, estaban afectados por esta convocatoria 4.040, de los que 193 la secundaron, según los datos facilitados por la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

Por áreas de salud, en Gran Canaria secundaron la huelga 136 de los 1.556 efectivos afectados, lo que ha representado el 8,74 por ciento, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 46 de los 1.956, lo que ha supuesto el 2,35 por ciento.

Por su parte, en Lanzarote el seguimiento de la huelga fue de seis de los 232 profesionales llamados a este paro (2,59%); en La Palma la secundaron cinco de 163 médicos (3,07%); mientras que en las islas de Fuerteventura, El Hierro y La Gomera no hubo ningún efectivo en huelga.

La jornada de la mañana de este viernes cuenta con 1.330 efectivos en servicios mínimos, indicando que se ha desarrollado sin incidencias destacables.