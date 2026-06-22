El seguimiento de la huelga de médicos contra el Servicio Canario de Salud alcanza este lunes el 7,8%

Archivo - Médicos durante una protesta en Tenerife en contra del estatuto marco - EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad ha informado este lunes de que la huelga autonómica convocada para este lunes por los médicos ha registrado un seguimiento en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) del 7,82% de los trabajadores de este grupo profesional, ambitos de la Atención Primaria y de la Hospitalaria.

De los 7.022 efectivos convocados a este paro, estaban afectados por esta convocatoria 3.952, de los que 309 la secundaron, según ha informado la Consejería en una nota de prensa.

Del seguimiento por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 174 de los 1.649 efectivos afectados, lo que representa el 10,55%, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 120 de los 1.862, es decir, del 6,44%.

Por su parte, en Lanzarote han acudido al paro once de los 253 profesionales afectados por la huelga, el 4,35 por ciento, en Fuerteventura la secundaron dos de los 329 afectados, es decir, el 0,61 por ciento.

Mientras, en La Palma el seguimiento fue del 1,69%, puesto que acudieron a la huelga dos de los 118 afectados, mientras que en La Gomera y El Hierro no hubo efectivos en huelga.

Según informa la Consejería, la jornada de la mañana de este lunes, que cuenta con 1.227 efectivos en servicios mínimos, habría transcurrido sin incidencias destacables.