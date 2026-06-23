El seguimiento de la huelga de médicos contra el Servicio Canario de Salud de este martes alcanza el 7,62%

Archivo - Concentración de médicos ante el Hospital Universitario de Canarias para exigir más transparencia en el proceso de estabilización del HUC - UGT - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad ha informado de que la huelga autonómica convocada este martes por los médicos ha registrado un seguimiento en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) del 7,62% de los trabajadores de este grupo profesional, en el conjunto de los ámbitos de la Atención Primaria y de la Hospitalaria.

De los 7.076 efectivos convocados a este paro, estaban afectados por esta convocatoria 4.189, de los que 319 la secundaron, según ha informado la Consejería en una nota de prensa.

Del seguimiento por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 183 de los 1.753 efectivos afectados, lo que representa el 10,44%, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 117 de los 1.961, es decir, del 5,97%.

Por su parte, en Lanzarote han acudido al paro diez de los 254 profesionales afectados por la huelga, el 3,94%, en Fuerteventura la secundaron cuatro de los 317 afectados, es decir, el 1,26%.

En La Palma, el seguimiento fue del 3,4%, puesto que acudieron a la huelga cinco de los 147 afectados, mientras que en La Gomera y El Hierro no hubo efectivos en huelga.

La jornada de la mañana de este martes, que cuenta con 1.193 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.