El seguimiento de la huelga nacional de médicos en Canarias cae al 9,6%

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que la huelga convocada para este martes en España por los médicos en protesta contra la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del Estatuto Marco, ha registrado un seguimiento en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) del 9,69 por ciento de los trabajadores de este grupo profesional en el conjunto de los ámbitos de la Atención Primaria y de la Hospitalaria --frente al 11% de este lunes--.

De los 6.039 efectivos convocados a este paro, estaban afectados por esta convocatoria 4.551, y fue secundada por 441 profesionales médicos.

Del seguimiento por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 259 de los 1.890 efectivos afectados, lo que representa el 13,7 por ciento, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 174 de los 2.073 afectados, es decir, de un 8,39 por ciento.

Por su parte, en Lanzarote han acudido al paro quince de los 282 profesionales afectados por la huelga, el 5,35 por ciento y en Fuerteventura la secundaron siete de los 313 afectados, es decir, el 2,24 por ciento.

Además, en La Palma el seguimiento fue del 4,38 por ciento, puesto que acudieron a la huelga siete de los 160 afectados, mientras que en La Gomera y El Hierro no hubo ningún efectivo en huelga, recoge una nota de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

La jornada de la mañana de este martes, que cuenta con 1.121 efectivos en servicios mínimos, transcurre sin incidencias destacables.