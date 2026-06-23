Una segunda edición de 'Óscar Domínguez: obra contexto y tragedia' ahonda en la vida y trayectoria el pintor tinerfeño

Presentación de la segunda edición del libro 'Óscar Domínguez: obra contexto y tragedia' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife acogió en la tarde del lunes la presentación de la segunda edición de la monografía 'Óscar Domínguez: obra contexto y tragedia', escrita por el historiador del arte, José Carlos Guerra Cabrera, y considerada una de las publicaciones más completas dedicadas a la vida y la trayectoria artística del reconocido pintor tinerfeño.

Editada por la Asociación en Defensa de Óscar Domínguez, esta nueva entrega de casi 500 páginas revisa y amplía la primera edición, incorporando nuevos hallazgos documentales, material gráfico inédito y un análisis actualizado de diferentes etapas de la producción artística del pintor canario, figura destacada del Movimiento Surrealista Internacional.

Durante el acto, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, subrayó la importancia de respaldar iniciativas que contribuyen a difundir y preservar el legado de uno de los pintores canarios con mayor proyección internacional y mejor valorados en el mundo del arte.

"Óscar Domínguez forma parte del patrimonio cultural y artístico de Tenerife y constituye una figura fundamental de la creación española del siglo XX. Acoger la presentación de esta publicación es una forma de apoyar investigaciones que nos permiten enriquecer el conocimiento y el legado del artista, y acercarlo a la ciudadanía", señaló Dávila.

En la presentación participaron junto al autor, José Carlos Guerra, los expertos Eliseo G. Izquierdo, director del Museo LM de La Laguna e Isidro Hernández Gutiérrez, conservador jefe de TEA Tenerife Espacio de las Artes, quienes coincidieron al destacar "la capacidad de análisis y el buen hacer demostrado por Guerra en esta entrega, la más extensa y completa monografía dedicada hasta la fecha a nuestro pintor".

El volumen no solo aporta datos biográficos sobre Domínguez, sino que analiza las distintas etapas de su producción artística, la recepción crítica de su obra y la evolución de su valoración en el mercado del arte, recoge una nota de la corporación.

La publicación cuenta, además, con la colaboración de los ayuntamientos de La Laguna y Tacoronte, municipios estrechamente vinculados a los años de juventud del pintor.

MÁS DE CINCO AÑOS DE INVESTIGACIÓN

La nueva edición es fruto de más de cinco años de investigación desarrollada por José Carlos Guerra Cabrera en diversos archivos y bibliotecas nacionales e internacionales, así como en fondos documentales de Tenerife.

El trabajo incorpora nuevas aportaciones sobre diferentes momentos de la trayectoria vital y artística de Domínguez, entre ellas aspectos relacionados con su producción durante la década de 1950, su relación con destacadas figuras de la vanguardia europea y nuevos documentos que contribuyen a profundizar en el conocimiento de su proceso creativo.

Entre los capítulos revisados destaca el análisis de la obra realizada por Óscar Domínguez en la década de 1950, especialmente la exhibida en 1954 en la Galería Drouant-David de París, a partir del hallazgo de una colección de fotografías de Boris Lipnitzki tomadas durante la inauguración de aquella muestra, considerada por el propio artista una de las más importantes de su trayectoria.

La publicación también profundiza en la influencia ejercida por Giorgio de Chirico sobre Domínguez durante los años 1940-1945, así como en las actividades de apoyo a la Resistencia desarrolladas por el pintor durante la ocupación alemana de París.

Asimismo, la obra aborda una faceta menos conocida de su actividad creativa: su participación como director artístico de un cortometraje británico de animación en tecnicolor presentado en el Festival de Cannes de 1951, en el que el artista trasladó algunos de los recursos plásticos más característicos de su universo creativo.

Otro aspecto de la vida y de la obra de Domínguez, revisada y ampliada en la presente edición, es la relación que mantuvo con la mecenas francesa y animadora de la vanguardia, Marie-Laure de Noailles, con quien compartiría los últimos años de su vida.

"Desde el Cabildo seguimos impulsando acciones que contribuyen a conservar, estudiar y divulgar nuestro patrimonio cultural, fortaleciendo al mismo tiempo la proyección exterior de Tenerife a través de figuras que forman parte de nuestra identidad", concluyó la presidenta.