La Seguridad Social gana en Canarias 2.153 afiliados en agosto, hasta las 963.791 personas

Archivo - Una trabajadora espera en interior de un comercio. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha ganado en Canarias una media de 2.153 afiliados en agosto respecto al mes anterior (+0,22%), lo que sitúa el número total de ocupados en 963.791.

En términos interanuales, el número de afiliados aumentó en las islas en 28.908 personas, un 3,09% más que el año pasado, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este jueves.

Por provincias, el número de cotizantes en Las Palmas subió en 1.338 personas en comparación con julio (+0,27%) y en 16.528 en términos interanuales (+3,39%), hasta los 504.302 afiliados; y en Santa Cruz de Tenerife la cifra creación en 814 personas respecto al mes anterior (+0,18%) y en 12.380 en comparación a agosto de 2025 (+2,77%), hasta 459.489 afiliados.

Mientras, de los 963.791 cotizantes de Canarias, 807.932 pertenecen al régimen general --785.251 en el general, 13.274 en el sistema especial agrario y 9.407 en el sistema especial de hogar--; 148.179 son autónomos; y 7.680 son trabajadores del mar.

A nivel estatal, en la afiliación a la Seguridad Social, el sistema perdió una media de 162.840 cotizantes en agosto respecto al mes anterior (-0,72%), y el número de afiliados medios se situó en los 22.345.226.

Por comunidades autónomas, Catalunya fue donde más bajó la afiliación, seguida de la Comunidad de Madrid (-36.422) y la Comunidad Valenciana (-22.256), mientras que Canarias fue la que más ganó con 2.153 afiliados medios.

UNAS 630 PERSONAS EN ERTE

Respecto a los trabajadores que aún están incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), quedaban 630 a 31 de agosto en Canarias, de los que 342 estaban en la provincia de Las Palmas y 288 en la de Santa Cruz de Tenerife.

En el conjunto de España, a cierre de mes quedaban 12.214 trabajadores en expedientes temporales, de los cuales 6.782 estaban en un ERTE-ETOP, 2.285 en un ERTE por fuerza mayor y 3.147 en un ERTE por Mecanismo RED del sector de la automoción.