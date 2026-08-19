Seis personas heridas tras una colisión entre varios vehículos en la TF-1, a la altura de Adeje (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Seis personas, entre ellas dos menores de 11 y 2 años, han resultado heridas este miércoles tras producirse una colisión entre varios vehículos en la TF-1, a la altura Fañabé, en el municipio de Adeje, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10.46 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los afectados, entre los que se encontraban dos menores de 11 y 2 años que resultaron heridos de carácter leve. El resto de afectados presentó heridas de diversa consideración y fueron trasladados a Hospiten Sur y al Hospital del Sur.