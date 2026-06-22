SEMCA ve "sobrepasados" a Monzón y Goya con la huelga médica en Canarias y exige a Clavijo que lidere la negociación

Archivo - Concentración convocada por SEMCA, a 19 de marzo, en el Hospital Doctor Negrín - SEMCA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) ha dicho este lunes que tanto la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, como el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Adasat Goya, están "sobrepasados" con la huelga autonómica por lo que instan al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a liderar las negociaciones.

La organización, que mantiene la convocatoria, afea al SCS que sigue sin convocar al comité de huelga mayoritario de la profesión médica --constituido por SEMCA, MUD y AME-- y trata de llevar el conflicto a la Mesa Sectorial de Sanidad, órgano de representación en la que "no cuentan nada los médicos".

"Si lo que pretende el director del SCS es fundamentar el avance de una negociación, que aún ni ha empezado, en la subida de cuatro euros como retribución de la hora de guardia, ya le adelantamos que está bastante mal informado de lo que reclama el colectivo", detalla en una nota.

Los médicos consideran que la oferta no es "digna" y ven tanto a la Consejería como al propio Gobierno "desnortados" y sin captar lo que sucede en la profesión médica.

"Verdaderamente están desorientados si interpretan que estamos reclamando minucias en retribución, descansos, agendas, formación y representación, cuando se exige un cambio radical. Así no vamos a avanzar absolutamente ni un centímetro. Si quieren frenar el deterioro que la sanidad pública viene sufriendo y que se agravará con la huelga deben ponerse muy en serio a destinar notables recursos económicos a este asunto", comentan.

En esa línea reprochan que el Gobierno ni siquiera acata las sentencias del Tribunal Supremo que han condenado al propio SCS por no computar el tiempo del MIR y tildan de "patético" que aluda a falta de partidas económicas cuando en lo que va de legislatura se han dejado de ejecutar 3.900 millones.

"Que el director del SCS haya mencionado que se está barajando disponer de 83 millones para desconvocar la huelga médica resulta cómico", subrayan.