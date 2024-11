El senador del PP por Gran Canaria Sergio Ramos deja la política tras 19 años

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por Gran Canaria y teniente Alcalde de Telde, Sergio Ramos, ha comunicado su decisión de dejar la política tras 19 años debido a problemas de salud.

En un comunicado, Ramos ha informado de esta renuncia a sus cargos políticos después de haberlo comunicado al presidente nacional y autonómico del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y Manuel Domínguez, respectivamente, así como al alcalde de Telde, Juan Antonio Peña.

"He adoptado esta difícil decisión después de una profunda reflexión y desde la convicción de que es lo mejor para mí salud, que en los últimos meses se ha visto debilitada con episodios de desmayos, que en una ocasión fue público y otras han sido en privado. El diagnóstico recibido no me permitirá poder desempeñar mis funciones políticas debido al ritmo que conlleva", ha indicado en el comunicado, en el que pide respeto a esta decisión por su familia.

Asegura Ramos que en estos 19 años de "intensa" actividad política sólo puede mostrar su "gratitud más profunda" porque ha tenido una experiencia "impagable", en la que ha intentado dar "lo mejor" a su partido, el Partido Popular.

Tiene, además, palabras para el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, con el que trabajó durante 12 años, en los que afirma aprendió de él "muy buena parte" de lo que es actualmente "no solo como político, sino como persona". Añade que ha sido un "orgullo haber podido participar en esa tarea, que siempre estará entre los mejores servicios" en los que ha podido participar a su lado y por lo que le estará "siempre muy agradecido".

Asimismo subraya que "nada" de lo que ha hecho hubiera sido posible "sin el apoyo y la colaboración" de compañeros que le ayudaron a llevar a cabo las distintas responsabilidades que le fueron encomendadas y a quienes ha querido mostrar "todo" su afecto y cariño, especialmente a los del PP de Telde, que aseguró ha tenido el "lujo de presidir estos últimos meses".

También ha tenido palabras para los afiliados del Partido Popular que le apoyaron "de manera incondicional y, muchas veces, sabiendo" que "no tenía la razón y aún así lo hicieron". En relación con ello, se refirió a los ciudadanos de Gran Canaria que han confiando en su persona durante cinco años para representarles en el Senado, así como a todos los vecinos de Telde.

A todos ha querido pedirles "disculpas por los errores" que haya podido cometer, si bien matizó que ha intentado "en todo momento dar lo mejor" de sí "por el bien de toda" la ciudadanía.

En cuanto a los ciudadanos de Telde trasladó un mensaje de tranquilidad porque indicó que los proyectos que quedan pendientes, los deja a un "gran equipo" que sabrá llevar a la ciudad "a buen puerto, pese a todas las dificultades" técnicas que existen.

Ramos también ha querido tener palabras para sus adversarios políticos de todos estos años porque, admitió, ha sido un "político muy duro en ocasiones con muchos de ellos", sin embargo aseguró que "no hay nada en el plano personal" y les deseó que "acierten en sus decisiones porque eso será positivo" para la sociedad.

En relación con ello, mostró sus disculpas por si en algún momento se han sentido ofendidos, al tiempo que también ha querido agradecer a los medios de comunicación que en estos años "han sabido trasladar los mensajes e iniciativas" que ha realizado y que "tan bien" le han tratado, "a veces con discrepancia, pero siempre con respeto", porque se erigió como un "fiel defensor" de la libertad de expresión de los medios.

Finalmente mostró sus deseos de éxito al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que "pronto pueda ser el presidente de todos los españoles", así como al presidente autonómico del Partido Popular de Canarias y vicepresidente del gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y al alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, con el grupo de gobierno a su lado, para que la sociedad "avance en la buena" dirección.

Concluye Sergio Ramos señalando que ahora comienza una etapa en la que le toca cuidarse "un poco más, dedicar tiempo" a la personas que le rodean y volver a su profesión para ganarse "la vida de otra manera y a otro ritmo".