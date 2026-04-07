Una senderista herida moderada al sufrir una caída en el barranco del Infierno, en Adeje (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una senderista, de 32 años, ha resultado herida moderada al sufrir una caída en el barranco del Infierno, en Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido este lunes en el citado lugar, hasta donde se trasladó el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), ya que la afectada presentaba un traumatismo en la pierna que le impedía continuar la marcha.

Seguidamente el helicóptero trasladó a la herida hasta la helisuperficie de bomberos de Adeje, donde efectivos de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistieron a la afectada y la trasladaron hasta Hospiten Sur.