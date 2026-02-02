Una senderista herida moderada al sufrir una caída en Las Majadas, en Arico (Tenerife)

Archivo - 112 Canarias, SUC - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una senderista, de 56 años, ha resultado herida de carácter moderado al sufrir una caída en la zona de Las Majadas, en el municipio de Arico (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a primera hora de la tarde de este domingo y hasta la zona se trasladó el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), que ayudados por bomberso de Tenerife, rescataron a la herida y la evacuaron hasta el aeropuerto de Tenerife Norte.

Allí la esperaba una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que la afectada presentaba un traumatismo en extremidades inferiores de carácter moderado, por lo que fue rescatada por el helicóptero del GES y trasladada en una ambulancia del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos de Protección Civil, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil que colaboraron con los servicios de emergencia.